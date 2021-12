Ancelotti y Hazard llegan a un pacto que destruye a Rodrygo y Asensio

Ahora que estamos en época de pedir deseos y regalos, seguramente si a Carlo Ancelotti se le preguntará cuál es el que más le gustaría hacer realidad con respecto a sus jugadores, probablemente el de tener a su disposición al Eden Hazard del Chelsea sería uno de los primeros, por eso ahora que el brote de covid en el vestuario blanco ‘ha obligado’ a que el belga regrese al once, el 7 quiere hacer un trato con su entrenador.

Sabe Hazard que su futuro está puesto en entredicho en el club blanco y que se incluye su figura en las algunas de las transacciones que se plantean para el próximo verano; de la misma manera es consciente de la exigencia superior del Real Madrid y de que él no ha respondido a las expectativas. Con todo y más, ahora tiene una pequeña oportunidad que ha aprovechado frente a Cádiz y Athletic en LaLiga y que puede convertirse en enorme de aquí al final de temporada si la consigue; una que le plantea Ancelotti y que él quiere corresponder.

Y es esa que le dice que justo el único hueco que está más o menos libre en el once tipo blanco es del tercer pie del tridente, ya sea más caído a banda o invirtiendo posiciones en el ataque con Karim Benzema; es decir, el puesto que no posee un titular fijo en el Madrid, que hasta al momento han ido alterando Gareth Bale, Marco Asensio y Rodrygo Goes, es el perfil derecho del ataque, ese en el que jugó ante el Cádiz por primera vez el 7 y que frente al Athletic cumplió con creces.

Hazard lo tiene complicado tan pegado a la cal y con la salida de su pierna buena hacia la línea de fondo, pero por el contrario aporta otras cosas saliendo desde esa posición, como es la combinación con Benzema y las rupturas hacia el interior, entre los centrales rivales. Lo de su alineación en la derecha es un experimento circunstancial y Hazard y Ancelotti lo saben, pero, ¿y si de alguna forma sigue funcionando? Eso es todo lo que necesita Hazard para ver un rayo de luz: le pide a Carletto que le mantenga unos partidos más y pruebe con él, para ver si puede ser titular. Por supuesto este posible resurgir choca con Rodrygo Goes y Marco Asensio, pero recuperar a Hazard por cualquier vía es una misión que el Madrid debe intentar.