Ancelotti y Xavi encantados con CR7: llamada secreta para reventar a Simeone con un crack de 120M

El mercado de verano de 2023 siempre será recordado por la irrupción de Arabia Saudí, la entrada en escena de los multimillonarios conjuntos árabes ha puesto patas arriba el panorama futbolístico mundial. Y es que a base de dinero más de 30 jugadores han optado por fichar por equipos saudíes. En este sentido, Antoine Griezmann fue uno de los jugadores tanteados. Sin embargo, el francés optó por quedarse en el Atlético de Madrid.

Hubo llamada y hubo tentación

En la previa al partido que enfrentóa. Francia contra Irlanda, Griezmann habló para los micrófonos de GFFN, donde fue preguntado sobre el interés por parte del Al Nassr en su fichaje, el cual Griezmann confirmó:”Hubo llamadas y contactos. Estoy centrado en mi equipo, me quedan 15 goles para ser el máximo goleador de la historia del equipo. No me voy, me quedo aquí”. Aseguró el francés, que según sus palabras nunca tuvo la intención de irse a Arabia Saudí.

Según informa GOAL, fue el Al Nassr de Cristiano Ronaldo el equipo que hizo la llamada a Girezmann, buscando así lograr una dupla de cracks con el francés y el luso compartiendo equipo.

El mejor Griezmann está de vuelta y se queda

Tras su fallido paso por el Barça a cambio de 120 millones de euros, todo parecía haber acabado para Grizzy. El que fuera tercero en el Balón de Oro de 2018, perdió toda su magia cuando vistió la elástica blaugrana y se antojaba inimaginable volver a ver a su mejor versión. Sin embargo, gracias a la confianza de Simeone, el galo ha vueto a ser él mismo y se ha convertido en uno de los jugadores más decisivos de la liga española, sino el que más, por encima de Lewandowski o Vinicius.

Ante esta situación, parece evidente que tanto Xavi como Ancelotti no hubieran hecho ningún asco a ver como Antoine Griezmann abandonaba el Atleti, pues con la mejor versión del francés, los colchoneros se postulan como claros candidatos al título, algo impensable si se hubiera dado la marcha de su gran estrella.

Así pues, paz y tranquilidad en el Civitas Metropolitano, donde ya saben que no existe ninguna intención de salir por parte de su mayor estrella y gran baza para aspirar a tocar metal esta temporada.