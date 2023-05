Vinicius Júnior va más allá, se va a liar: incendio a la vista en Sevilla con José Mourinho de fondo

El Real Madrid ha salido por fin en defensa de Vinicius Júnior tras los lamentables episodios racistas vistos en Mestalla, que, si bien no fueron masivos, sí existieron y son reincidentes en LaLiga con el extremo. Este hecho innegable es el punto de partida de un lío que toma resonancia por el carácter del futbolista y todo ello va camino de perpetuarse toda vez que Competición quitó la tarjeta roja al brasileño de cara al choque contra el Rayo Vallecano (hoy, 19.30, hora española). Por tanto, el foco ahora está en Sevilla y el Sánchez Pizjuán a cuatro días de la final de los hispalenses ante José Mourinho y la AS Roma.

Un campo complicado

El enfrentamiento entre el Sevilla y el Real Madrid ha sido durante las dos últimas décadas, más si cabe cuando el choque es en el coliseo de Nervión, uno de los encuentros más atractivos y más calientes del campeonato, lo que unido al caldo de cultivo por el caso Vinicius, que jugará en Sevilla, hace que el lío pueda incrementarse de forma exponencial. Los blancos, que ya van con todo con su jugador para que este no tome la vía de la salida de LaLiga -donde, sin ir más lejos, el PSG está atento a la situación-, van a estar en guardia en una plaza de las más incendiarias para el Madrid de toda España.

Si los episodios racistas que vivió el extremo brasileño en Valencia son nefastos y execrables, unos que según la versión del futbolista también ha vivido en Barcelona, Valladolid, frente al Atlético de Madrid o Mallorca, la competición ha querido ser ejemplar quitándole su clara tarjeta roja por agresión sobre un Hugo Duro que también le agredió y permitiéndole jugar en el Bernabéu ante el Rayo. Y esto ha generado un lío anexo que toca con su eco al choque de Sevilla.

Recapitulando, tras el maremoto de Vinicius y los insultos racistas que le lleven, unido, por ese orden de importancia, a las supuestas provocaciones deportivas del jugador, sumado al hecho de que la honra y el Pizjuán para el Sevilla ante el Madrid son un valor que se da por sentado, el choque de este sábado (día 27, 19.00, hora española) puede incendiar este proceso, ya que, como ha anunciado Vinicius, no solo no va a parar en su forma de jugar y actuar, sino que va a ir con ello hasta las últimas consecuencias. Con el racismo estamos con él, pero las provocaciones, de haberlas, no serán bien recibidas en el coliseo sevillista. No tengan duda, este choque no tandrá nada de instracendente.

Y el miércoles 31 el Sevilla se juega un título europeo ante la Roma y Mourinho, y no solo eso, también estar en la Liga de Campeones en la 23/24.