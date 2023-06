El tesoro de La Masia que Busquets e Iniesta echaron del Camp Nou será una ganga gratis en 2024

En Anfield ha vivido una temporada repleta de contratiempos ya que las lesiones de varios jugadores capitales para Jürgen Klopp han dificultado mucho al equipo sumergirse en una dinámica positiva en cuanto a resultados y esto, en última instancia, ha tenido una consecuencia atroz para el proyecto: el Liverpool no disputará la próxima edición de la Champions League.

Una debacle como la mencionada normalmente tiende a desencadenar afectos importantes y Thiago Alcántara es uno de los futbolistas que acusarán esto ya que, según anuncia hoy 90Min, el Liverpool no está abierto a extender el contrato del jugador español más allá de 2024. Las lesiones han sido inherentes a la estancia de Thiago en Anfield y, aunque el futbolista ha ofrecido un rendimiento gratificante cuando ha estado a disposición de Klopp, los múltiples percances físicos sufridos han mermado su peso en el proyecto.

Este factor, y sus 32 años de edad, han desencadenado una decisión que se venía previendo desde hace varios meses atrás, es decir, cuando el equipo ya veía muy reducidas sus opciones de colarse entre los cuatro mejores de la Premier y, por ende, poder pelear por la Champions en la temporada venidera.

Recordemos que Thiago Alcántara fue uno de los prodigios formados en La Masia que no tuvieron suerte en el primer equipo del FC Barcelona. La presencia de Xavi Hernández, Sergio Busquets y Andrés Iniesta privó al crack de ascendencia brasileña de poder afianzarse en el proyecto culé y en 2013 no tuvo otro remedio que poner tierra de por medio con el club en el que se formó para aterrizar en el Bayern de Múnich. Tras brillar en el conjunto alemán, el Liverpool cerró su incorporación el 18 de septiembre de 2020, pero su etapa en Anfield no ha resultado todo lo fulgurante que muchos esperaban.

Ahora, el club no ha demorado más una decisión que, a pesar de incluir un cierto grado de sorpresa, convertirá a Thiago Alcántara en uno de los chollos del mercado en 2024 ya que cualquier club podrá hacerse con el jugador a coste cero: el AC Milan, a la cabeza de su lista de pretendientes.