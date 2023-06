Dembélé y Raphinha, doble problema al alza en el Barça: Xavi los examina desde ya y mira al mercado

Dos de las soluciones por las que apuesta abiertamente el Barça, por diferentes motivos, son dos jugadores que cargan de dudas el futuro de ambos en el seno de la entidad de la ciudad condal. Uno, Dembélé, acaba vinculación en junio del año que viene y pide contrato de estrella absoluta pese a que sus lesiones no le han permitido serlo. El otro, el brasileño, no ha conseguido ganarse su peso en el equipo en función de la inversión realizada. Y ambos están van a contrarreloj para el Barcelona de cara a un mercado de fichajes que parece les será esquivo.

Dembélé, más luces que sombras

Uno de los grandes méritos de Xavi Hernández ha sido conseguir enchufar en el proyecto a El Mosquito, sin embargo, las dudas con el internacional con les bleus se perpetúan. Unas van encaminadas a su poca continuidad, mientras que otras tocan de cerca su próximo destino allá por el verano de 2024. Y en ambos casos no hay certezas para un Barça que quiere examinar esta temporada al internacional francés, que sin duda se la juega: solo ha jugado en seis temporadas una media de algo menos de 22 partidos por temporada.

Sin la explosión esperada

El caso de Raphinha es similar, aunque con él todas las incógnitas pesan sobre sus capacidades y rendimiento. Esta temporada ha realizado buenos partidos y ha aportado al equipo, aunque sus prestaciones y su nivel están lejos de la gran inversión realizada por él, más si cabe en tiempos de profunda crisis económica en el club, y desde luego ha estado muy lejos de otras operaciones con jugadores brasileños de la historia del Barça como Ronaldo, Ronaldinho o Rivaldo.

¿Y ahora qué?

Teniendo en cuenta que fue Dembélé junto a su entorno quien fijó las bases de su contrato con el Barça, donde no hay compromiso a largo plazo y no puede salir este verano porque se llevaría parte del dinero del traspaso, otra cláusula que interpuso el club para su OK la pasada campaña, es lógico que el Barça no las tenga todas consigo con él. Además, es un jugador sensacional al cien por cien, pero ese es el problema, rara vez mantiene ese nivel con regularidad porque las lesiones lo lastran una campaña sí y otra también. Raphinha, que ni siquiera tiene asegurada su estancia en la 23/24, debe subir su nivel en la campaña que está por empezar o el Barça no tendrá dudas en junio: no es el crack que pensaban que era.

El examen a los dos grandes acompañantes de Lewandowski empieza desde el minuto 0. No es para menos.