Carlo y Davide Ancelotti respiran, un sustituto menos: Nagelsmann será la nueva bomba de la Premier

Puede que el impacto más inmediato que ha habido en el fútbol europeo en los últimos tiempos, como ha sido el cese fulminante de Julian Nagelsmann como entrenador del Bayern de Múnich debido a los resultados, puesto que ha ocupado Thomas Tuchel, tenga un efecto homólogo en la misma persona pero con dirección a la Premier League, ya que un gigante de la liga inglesa se ha lanzado a por el joven entrenador alemán.

Carácter, pero con más control

El Tottenham he tendido en los últimos tiempos a buscar carácter en sus elecciones para su banquillo, como demuestra la contratación de José Mourinho o Antonio Conte, sin embargo no le ha ido bien esta táctica al equipo spur, que no solo no ha conseguido éxitos, sino que se ha quedado todo lo malo de dos entrenadores protagonistas para bien y para mal: la situación del míster italiano con la plantilla se ha hecho insostenible. Por eso Conte ha caído y por eso Nagelsmann es la alternativa.

El diario The Times apunta en esta dirección. El mass media asegura que los ingleses esperan hacerse con el germano en próximas fechas, lo que de entrada certificaría carácter pero un cambio sustancial en los métodos. El fútbol vistoso y ofensivo que propondría Nagelsmann quizá otorgaría más beneficios a la enorme calidad de algunos futbolistas de los spurs. También se busca una mayor complicidad entre el preparador y los jugadores, que daría el alemán. Eso sí, el problema en Londres viene dado por la escasez de recursos creativos en la medular, algo que hace dudar al ya ex del Bayern.

El Madrid, en el horizonte

Tuchel aceptó la oferta del Bayern por ser un objetivo personal y por la cantidad, cerca de 12M de salario, pero la mayoría de grandes entrenadores sin equipo están mirando la situación del Madrid, que anuncia un cambio de entrenador en junio, lo que incluye dudas para Nagelsmann. Ahora bien, nada es seguro en Chamartín y como toda vez que la oferta del Tottenham es muy atractiva, quizá Ancelotti y su hijo Davide hayan salvado una bola de partido con el fichaje del de Landsberg am Lech por el club inglés: sin duda, una amenaza menos para su puesto en la temporada 23/24. Aunque, para los spurs sonaba Mauricio Pochettino, luego si Nagelsmann es el elegido en Londres, el argentino volverá a la agenda blanca...