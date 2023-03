Peor que Luka Jovic, Kaká y Eden Hazard: Benzema corrobora la mayor decepción de Florentino

No solo es que haya aportado poco o casi nada en cinco años vestido de blanco, es que al Madrid, desde el bajón de Karim Benzema, se le presenta la necesidad de fichar un nueve (tal vez no lo hagan y apuesten por Álvaro Rodríguez) este verano debido a su marcha asegurada, después de haber invertido una enrome cantidad en el peor fichaje que se le recuerda a Florentino Pérez. A unos meses de su adiós, su huella en el Bernabéu es nefasta.

Esta claro que nadie obligó a Florentino Pérez a pagarle cerca de 4,5 millones de euros por temporada a Mariano Díaz, un futbolista que tanto Zidane como Ancelotti han considerado no apto para la calidad de la plantilla, ni tampoco que esa firma tuviera un vigor de cinco largos años, pero en el Madrid nunca han entendido la obcecación del futbolista por quedarse con su sueldo antes que tratar de dar empuje a su carrera, una que está prácticamente arruinada.

Porque, aunque no sirviera para la causa blanca, Mariano fue un gran recurso en la Ligue 1 para el Olympique de Lyon, donde fue uno de los grandes artilleros de Francia. Sin embargo, su paso por el Madrid solo ha empeorado con los años y esta temporada no ha marcado ningún gol en 6 partidos, donde solo ha jugado 51 minutos. En junio acabará contrato y se separará del Madrid, dejando un bagaje desolador en lo económico y deportivo.

Kaká, Jovic y Hazard

Algunos miran a Kaká o Hazard como dos de los peores fichajes de Florentino Pérez, solo que estos, que no han funcionado, venían avalados por sus trayectorias como estrellas mundiales y el desliz en Madrid es entendible desde lesiones y veteranía. Con Jovic el club se lleva que supo aprovechar la oportunidad de mercado y echarse a un lado, apostando por su carrera. Mariano no lo ha hecho, ha tenido ofertas y no se ha querido ir. Ahora, con 29 años, que serán 30 primaveras en agosto, ha dejado ir cinco años buenos que ya no recuperará; su estatus está por los suelos y por supuesto nadie va a pagarle lo que cobró vestido de blanco: vienen mal dadas para la mayor decepción de Florentino Pérez. Él lo ha querido así.