Anuncio listo de Laporta y Xavi, tienen el OK que lo cambiará todo: 423M contra un Mbappé de blanco

Dicen que no hay mal que por bien no venga y dado que al Barça le han venido mal dadas en casi todas las formas esta temporada, buenas son las reacciones que ello provoca. Teniendo en cuenta que el FC Barcelona ha sido de gatillo fácil en el mercado cuando ha logrado hacer cierto acopio de dinero, lo mejor que la ha podido pasar con ciertas certezas actuales es eso, tener poca liquidez. Y precisamente por eso estos 423,2 millones de libras son ya la respuesta blaugrana a un Kylian Mbappé vestido de blanco.

Seguramente el Barça no habría permitido tanta libertad de movimiento a talentos de la cantera como Gavi, Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Fermín si hubiera tenido el dinero suficiente como para tratar de buscar estrellas en el exterior, también es cierto que aquello no ha repercutido positivamente en sus vitrinas, en forma de trofeos, pero es indudable que estas piezas han sido ganancias inestimables para el futuro inmediato, y específicamente lo del central, según AS, promete ser histórico.

El diario madrileño, de lo que se han hecho eco en Inglaterra, asegura que el Barça tiene el acuerdo con Pau Cubarsí para una renovación de su contrato completamente al alza en todos los sentidos y que lo ligaría al Barça por una cláusula de rescisión de 423.2 millones de libras esterlinas, es decir, unos 500 millones de euros.

Con ello y ateniéndonos a lo visto en la Champions League, en la eliminatoria entre el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona, qué mejor respuesta al más que probable fichaje por parte del Real Madrid de Kylian Mbappé que la apuesta rotunda por Cubarsí, un antídoto contra el genial futbolista francés (quien, aunque marcó dos tantos estuvo desaparecido en la ida y la vuelta de la eliminatoria de cuartos de la UCL).

Como decimos, a falta de grandes inversiones en el mercado, el Barça encuentra talento único en la cantera, apuesta por él y en el caso de Gavi, Yamal y ahora Cubarsí, este responde y responderá por muchos años sobre el césped. A falta de trofeos, Joan Laporta y Xavi sí pueden apuntarse este y otros tantos de La Masia que valen millones.