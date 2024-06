Apunta maneras de Pedri, será el crack de Inglaterra junto a Bellingham y Deco trabaja su fichaje

Es bien sabido que las condiciones económicas del Barça no son las óptimas para soñar con nada a lo largo de este mercado de fichajes. Pese a todo, la realidad es que Deco espera ser capaz de poder fichar una vez se hayan cerrado tanto algunas ventas como otras operaciones del club.

Ante esta situación, la dirección deportiva culé sondea el mercado en forma de jugadores cuyo coste actual no sea tan elevado como su proyección. Buen ejemplo de ello es Koobie Mainoo, que, pese a ser la esperanza del Manchester United, todavía no ha renovado su contrato y, si no lo hace en los próximos tiempos, podría facilitar una operación con el Barça, la cual ya han anticipado desde Inglaterra en GiveMeSport.

Potencial generacional como Gavi y Pedri

Si bien es cierto que el talento en la medular del Barça no es algo que escasee, la realidad es que fichar a un tercer gran jugador con potencial generacional podría llevar al Barça al siguiente nivel. En este sentido, un centro del campo integrado por Pedri, Gavi y Mainoo aseguraría muchos años de alegrías para los culés, que, mientras que los dos jóvenes españoles tendrían unas cualidades más propias del ADN Barça, con el inglés ganarían en derroche físico y capacidad para ser relevante en ambas áreas. Algo fundamental en el fútbol moderno.

Además, si hay alguien que genere ilusión en el fútbol inglés, más allá de la evidencia de Jude Bellingham, ese es Mainoo. Su explosión lo ha llevado a ser considerado una pieza importante del equipo de Gareth Southgate para la Eurocopa y apunta a ser uno de los titulares.

Con todas las cartas ya sobre la mesa, el Barça ya sabe que su gran baza reside en que Mainoo mantenga la negativa a la hora de firmar una renovación de contrato con el Manchester United. Pues, si el jugador no se mueve y se niega a firmar, las negociaciones serán viables, sino, parece que el fichaje será toda una misión imposible, pues los red devils no venderán por gusto a uno de sus mejores jugadores actuales y de futuro como lo es Koobie Mainoo.