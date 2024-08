Arabia amenaza la gran apuesta de Flick para los laterales; plan B para Barça es un campeón olímpico

La jugada maestra para reforzar los laterales del Barça es Joao Cancelo.

Aunque en las últimas horas se ha mencionado a Marc Pubill, el prometedor lateral del Almería y flamante campeón olímpico, la realidad es que el Barça tiene en la cabeza al lateral portugués del Manchester City que ya estuvo cedido en el club la temporada pasada.

A pesar del empuje desde Arabia para fichar a Cancelo (Al Hilal ofertó 40 millones al City y 70 al futbolista por 3 años), Laporta está trabajando a fondo para conseguir de nuevo al lateral, y confía en lograrlo mediante una cesión con opción de compra no demasiado alta. La apuesta por Cancelo es firme. El club azulgrana confía en un jugador experimentado como él para enfrentar una temporada complicada, sabiendo que los rivales se han reforzado, como el Real Madrid y el Atlético. Por ello, buscan jugadores contrastados, y Cancelo es una opción ideal por su experiencia en la alta competición y en LaLiga. Además, la temporada pasada demostró su capacidad para rendir tanto en la derecha como en la izquierda. Para Flick, sigue siendo una opción sólida.

Pese a la jugosa oferta de Medio Oriente, As informó de que el jugador aún se siente joven y con ganas de pelear por títulos importantes con el club azulgrana. A sus 30 años, Cancelo considera que no es el momento de dar el salto a una liga menor en términos deportivos.

🚨🔵 EXCL: João Cancelo to Al Hilal, here we go! Verbal agreement in place after key mission in City for Hilal director.



€84m guaranteed package plus €4m adds on, main part difficult to reach.



João agreed on six year deal valid until June 2030 and he wanted Barça move. pic.twitter.com/9mrIyHZTT7