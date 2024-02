Araujo y De Jong ríen y Laporta abre el cava, la salvación del Barça: hay comprador con el galáctico

Aunque hay una pequeña mejoría en el Barça desde que Xavi Hernández anunció que se marchaba al final de temporada, algo que en el club no ha sentado bien por lo imprevisto y el lugar en el que lo manifestó -el mismo Deco dijo no saber nada del anuncio- lo cierto es que la temporada del FC Barcelona está siendo para olvidar, y no solo en lo deportivo. Por eso este anuncio de la Premier League despierta alegría y esperanzas.

Sea por las lesiones, las características del jugador o el mismo equipo, Raphinha no es el futbolista que el aficionado culé pensaban que fichaban por la cantidad que pagó el Barcelona al Leeds United; seguramente, por la procedencia del futbolista y la demarcación, se esperaba más; es decir, Xavi quería un crack mundial para su banda, uno que sumara desequilibrio y gol, y ambas cosas le han quedado grandes al internacional con Brasil en can Barça.

Quien sabe, quizá los nombres del pasado culé eran demasiado grandes para el extremo. Ídolos como Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho o Neymar siembran una sombra demasiado alargada. En cualquier caso, Paul O Keefe da la clave a Joan Laporta y de paso a Ronald Araujo y Frenkie de Jong sobre una vía de salvación para el Barça, eso sí, a costa del jugador de Deco; a costa de Raphinha.

Understand Barcelona attacker Raphinha is among those who interest Tottenham ahead of the next transfer window #THFC