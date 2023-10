Araujo y Raphinha provocan el fichaje más deseado por Xavi: llegará en enero y sentará a Lewandowski

Ya es una realidad que Vitor Roque aterrizará en el FC Barcelona en el próximo mes de enero para fortalecer la delantera y, por qué no, poner en jaque la titularidad de Robert Lewandowski. Es cierto que la dilatada trayectoria del polaco en Europa y sus números con el equipo le brindan un puesto privilegiado actualmente el esquema de Xavi Hernández, pero se augura una irrupción en escena apoteósica del joven brasileño que no descarta, por el momento, que pueda ser la referencia culé en el segundo tramo del curso.

Eso sí, en Barcelona prefieren ser previsores y, aunque son muy altas las expectativas depositadas sobre Vitor Roque, un fichaje que acarreó un gasto de 40 millones en las arcas del club, esta operación espera tener su mayor rédito en el futuro del proyecto, como así queda justificado con el contrato de larga duración del actual futbolista del Club Athletico Paranaense, hasta 2031.

A colación de esto, ya sellada la vinculación del brasileño, hoy ha salido a la luz la llamada clave que realizó un titular indiscutible para Xavi Hernández en Barcelona y la cual fue determinante para que el joven ariete se decantara por la vía blaugrana: Ronald Araujo. Según la información que manejamos en Don Balón, el central uruguayo llamó a Roque con el objetivo de despejar las dudas que rodeaban la cabeza del delantero sobre qué opción de futuro escoger en Europa a tenor de la entrada en escena de otros gigantes dispuestos a convencer al futbolista de 18 años.

Así lo ha confesado el propio joven en unas sorprendentes declaraciones que supone un motivo de alegría para Xavi, de preocupación para Lewandowski y de satisfacción para el central uruguayo: “Ronald Araujo empezó a llamarme incluso antes de fichar por el Barça. Le mandó un mensaje a mi compañero Canobbio que decía: dile a Vítor que venga al Barça con nosotros ¡Me quería en el Barça a toda costa!”

Pero es que además otro integrante de la plantilla de Xavi, Raphinha, también habló con su compatriota: “Me dijo que me estaban esperando y que tenían muchas ganas de jugar conmigo. Y cuando llegue me ayudarán a adaptarme bien”, comentó el recién fichado.