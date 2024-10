Arda Güler y Endrick apartados, surge otro Dybala y Florentino lo activa: "se parece mucho a James"

Apenas 6 millones de euros y una discordia se ha abierto de puertas adentro de las oficinas del Santiago Bernabéu con Florentino Pérez a la cabeza, todo ello en medio de la actual realidad de la plantilla, donde Carlo Ancelotti, lejos de ser fiel a sus palabras no solo sigue manteniendo en el ostracismo a dos de las joyas blancas, como son Arda Güler y Endrick, apartados ante el Celta, sino que su situación ha empeorado notablemente.

Argentina e Italia están encantados

En Argentina e Italia están encantados con el desarrollo de Nico Paz, al que sitúan como el nuevo Paulo Dybala del Calcio. El problema con el centrocampista internacional con la albiceleste viene dado porque su nivel esta llamando la atención del fútbol mundial, lo que incluye al Madrid, que sopesa recuperarlo.

Y entonces, ¿de dónde sale el hueco?

El jugador a las órdenes de Cesc Fábregas en el Como de la Serie A está en la agenda de varios grandes y el Madrid, que lo dejó ir por una cantidad ínfima, planea revertir su salida. De hecho, Team Talk publica que por unos 7,5 millones de libras los blancos podrían llevar de vuelta al argentino a Madrid al final de la temporada actual, y no solo eso, también advierten que el club español tiene una cláusula de recompra mantenida, que aumentará a 8,3 millones en 2026 y 9,1 millones en 2027. Asimismo, el 50% de los derechos de una futura venta estarían también bajo el poder de los merengues.

Sin hueco y un entrenador que no se lo va a dar

Por otro lado, Don Balón ha podido confirmar que el jugador ahora mismo no piensa en volver al Real Madrid sin garantía de minutos, y cree que el club blanco no puede garantizarle tal cosa, menos aún con Carlo Ancelotti en el banquillo, un técnico que da mínimas oportunidades a los jóvenes talentos y no ya los de la cantera, que ni siquiera aparecen, sino a las joyas con nombre, como el turco y el brasileño. Y Paz no quiere volver a eso. Eso sí, para ciertas voces internas en la 'casa blanca', ya se ha escuchado: "se parece mucho a James". Por calidad y características es cierto que tiene cosas del colombiano.