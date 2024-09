Ni con CR7 hubo tanto respaldo; ni qué decir de Eden Hazard: Ancelotti sacó las garras por su pupilo

El día esperado para entrega el Balón de Oro se acerca y los candidato están a la orden del día, dando retiros a su destreza con sus clubes y los que quieren ganarse un lugar, también siguen por la misma senda. En los últimos días se incorporaron distintos jugadores a Real Madrid, entre ellos, Vinicius. Volvió a España luego de disputar las clasificatorias con su selección de Brasil, pero las cosas no salieron según lo esperado para el delantero. Fue más criticado que alabado, producto de su bajo rendimiento con la 'canarinha'.

Vini no esquivó los comentarios y asumió su responsabilidad sobre el bajón futbolístico que tuvo con Brasil, pero también justificando y hasta comparando la velocidad e intensidad del fútbol sudamericano a comparación del europeo. No solo las críticas aumentaron, sino que Carlo Ancelotti sacó cara por su pupilo, dando una razón por la cual al extremo le cuesta jugar en su combinado nacional como si fuera el Real Madrid. La polémica continúa, pero esta vez, al menos en el corto plazo, el delantero seguirá dando cátedra de su fútbol en LaLiga.

Críticas a Vinicius

El cuestionamiento hacia Vinicius no es reciente, desde que llegó a Madrid los fuertes comentarios por su nivel no se hizo esperar, hasta que el extremo sacó su mejor versión. Sin embargo, en la selección de Brasil no pasa lo mismo, es más, al futbolista le cuesta afianzarse con su nivel. De tal modo, en el último compromiso ante Paraguay los señalamientos fueron más profundos.

Las disculpas del brasileño

Consciente de que no la estuvo pasando de lo mejor con su seleccionado, Vini Jr. comprendió que no había manera de escusarse, aunque sí justificó la razón de su bajo nivel con la mayor. El delantero afirmó que el fútbol en Sudamérica era mucho más lento que en Europa, por eso le costó enfrentar a un rival como Paraguay, que lo supo marcar de forma positiva.

Ancelotti defendió a su pupilo

Carlo Ancelotti no ignoró la situación y enseguida sacó cara por Vinicius, diciendo maravillas del brasileño: “Nadie debe olvidar que Vinicius nos ayudó a ganar dos Champions”. Además, el técnico italiano analizó al Brasil de Dorival Junior y agregó que “el problema de Brasil no es un problema individual, es más bien un problema general, un problema de equipo”. Asimismo, sobre su delantero, confirmó que “no es que Brasil juegue mal porque Vinicius no muestra su nivel habitual en el Real Madrid”.