Asensio, decisión tomada: Luis Enrique empuja y Ancelotti le deja KO

Marco Asensio y el Real Madrid siguen sin entenderse. La relación se ha estancado y parece que no tiene visos de mejorar al menos en los próximos tiempos, algo que al jugador le está empezando a preocupar en exceso porque no ve nada claro su futuro deportivo. Sabe que estar en un club de esta entidad es un oportunidad inmejorable pero también el mallorquín es ambicioso y busca un papel mucho más protagonista que el que le puede otorgar Carlo Ancelotti así que hay varios motivos para que se plantee decir adiós al Santiago Bernabéu y a su afición.

La primera de ellas es que Marco Asensio no se siente uno de los jugadores más queridos de la plantilla ahora mismo. Ni por el cuerpo técnico ni por la cúpula directiva. Carlo Ancelotti ya ha hablado con él y le ha hecho ver que tiene su OK para quedarse una temporada más pero que no le va a prometer ni mucho menos un puesto en el once inicial. El italiano le ha planteado que hay otros jugadores que pueden estar por delante de él y que pese a que tendrá minutos a lo largo de todo el curso, no será indiscutible. Florentino Pérez, por su parte, no le ha trasladado oferta alguna de renovación y eso, teniendo en cuenta que es su último año de contrato, se toma también como un signo negativo.

El otro principal motivo de Asensio para dejar de vestir de blanco es el Mundial de Qatar 2022 que aparece en el horizonte. Las temporadas con cita mundialista siempre son especiales y Luis Enrique ya ha avisado de que para ir convocado con España los futbolistas tendrán que demostrar lo que valen en los meses anteriores y ser piezas importantes en sus respectivos equipos. Esto choca frontalmente con lo que puede vivir Marco en el Real Madrid, más aún cuando Ancelotti ya se lo ha dejado claro. Asensio sueña con jugar el Mundial.

Ahora son dos los principales clubes que le pueden ofrecer una salida al jugador español. Uno de ellos es el Liverpool de Jürgen Klopp, ya que al alemán le gusta mucho este perfil de jugones, mientras que el otro es el AC Milan. La opción de los italianos parece mucho más seria aunque sus recursos económicos son algo más limitados.