Florentino revela a Ancelotti su plan de fichajes: Benzema aliviado

Casemiro ya no es jugador del Real Madrid. El futbolista brasileño ha decidido cambiar de aires y emprender una nueva aventura en la Premier League a las órdenes de Ten Hag. Dejará el Santiago Bernabéu para recorrer el césped de Old Trafford y cambiará el color blanco por el rojo, pasando a compartir vestuario, de nuevo, con Varane y Cristiano Ronaldo. El Manchester United ha convencido al cinco veces campeón de Europa y se lo ha llevado a Inglaterra por 85 millones de euros (72 fijos más 13 en variables),

Una salida con la que no contaban en el Real Madrid, pero que igualmente no alterarán los planes del conjunto blanco de no fichar más. Pese a los rumores acerca de posibles sustitutos de Casemiro como Bruno Guimarães, el periodista José Félix Díaz asegura que Florentino Pérez no acudirá al mercado, que la plantilla está cerrada y que, a no ser que Marco Asensio acabe dejando el club antes del 31 de agosto, Carlo Ancelotti dispondrá de 23 jugadores para intentar lograr el ‘Sextete’ esta temporada.

Además, el Real Madrid ya ha fichado este verano al sustituto de Casemiro, quizás en la parte noble del conjunto blanco sabían del interés del brasileño de emprender una nueva etapa y por eso han apostado fuerte por Aurelién Tchouaméni. Florentino Pérez ha desembolsado por él 100 millones de euros (80 fijos más 20 en variables) y se lo ha arrebatado nada más y nada menos que al PSG. El sueño del ex del Mónaco era jugar en el Santiago Bernabéu, y a diferencia de Mbappé, él ha decidido cumplirlo, dejando a un lado el dinero.

El Real Madrid ya tiene en su plantilla al sustituto perfecto de Casemiro, solo falta por ver si las altas expectativas creadas por Tchouaméni se cumplen, pero el Real Madrid no acudirá al mercado. Un “alivio” para Karim Benzema que pese a ser indiscutible en el esquema de Carlo Ancelotti, el fichaje de un posible ‘9’ podría poner en peligro su status de jugador intocable. El próximo Balón de Oro puede respirar tranquilo, nadie intentará quitarle el puesto una temporada más, aunque esa tarea era difícil incluso para el mismísimo Erling Haaland. El Madrid solo fichará si sale Asensio, y ni su venta asegura una nueva llegada, ese es el plan en lo que queda de verano.