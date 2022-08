Ancelotti toma una dura decisión: Asensio y Ceballos pueden irse el 31

El Real Madrid debutará en liga este domingo a las 22:00 de la noche, hora española, para medirse ante el recién ascendido Almería en el Power Horse Stadium. El equipo andaluz será el primer rival al que tendrá que enfrentarse en La Liga Santander en la temporada 2022/2023 para defender el título e intentar revalidarlo. Un trofeo que este año será aún más difícil. El FC. Barcelona se ha reforzado muy bien (y aún esperan poder fichar a Bernardo Silva y Marcos Alonso) y el resto de rivales como el Atlético de Madrid, Sevilla o Villarreal le pondrán las cosas muy difíciles.

Para este primer partido, Carlo Ancelotti además no podrá contar con dos de sus principales piezas en el esquema del Real Madrid: Rodrygo y Carvajal. El brasileño no participó en la última sesión de entrenamiento previa al primer partido de liga por unas molestias debido a una sobrecarga en el muslo derecho y el lateral español no viajará a Almería por precaución, debido al esguince de tobillo que sufrió durante la pretemporada, el italiano quiere cuidar al máximo al ‘2’, por lo que, el conjunto blanco viajará con los otros 23 jugadores disponibles.

En este primer partido de liga tendrán minutos, e incluso quizás desde el inicio, Marco Asensio y Dani Ceballos, aunque podrían ser los últimos que disputen con la camiseta del Real Madrid. El balear ni siquiera saltó al campo en la Supercopa de Europa ante el Eintratch de Frankfurt y el de Utrera solo pudo disfrutar de los minutos finales. Ambos terminan contrato con el conjunto blanco en junio de 2023 y tienen muy difícil recibir del club una propuesta de renovación.

Tendrán que hacerlo muy bien esta temporada para que Florentino Pérez se siente a negociar con ellos una ampliación del contrato, ellos lo saben, y desde el club son conscientes de que este verano es el último que tienen para poder vender al jugador y sacar algún beneficio, por eso, su continuidad en el Santiago Bernabéu a día de hoy depende únicamente de ellos. El club no les obliga a salir, pero entenderían que buscaran una salida antes del 31 de agosto en busca de más minutos que le dieran la oportunidad de ser llamados por Luis Enrique para disputar el Mundial de Qatar, sobre todo Asensio.

Carlo Ancelotti es consciente de su situación, cuenta con ellos, pero si deciden finalmente irse, no les pondrá ningún impedimento:” Están aquí y trabajando bien. Cada uno puede opinar de su futuro, pero yo me centro en la plantilla que tengo con ambos. Hasta el 31 es así. Si algo cambia en su cabeza, nos adaptamos”, comentó en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Almería.

Marcos Asensio y Dani Ceballos tienen abiertas las puertas de salida del Santiago Bernabéu, si quieren irse, no se lo impedirán, pero de momento los dos cuentan para Carlo Ancelotti y, como ya se ha dicho, seguramente cuenten con minutos esta noche en el Power Horse Stadium, es más, teniendo en cuenta la ausencia de Rodrygo por lesión, quizás el italiano ponga en su lugar al balear. Por su parte Ceballos tendrá que esperar su turno desde el banquillo.