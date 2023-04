Asensio pone patas arriba el gran plan de Florentino: pide renovar y se 'carga' al crack de Brasil

El Real Madrid tiene pie y medio en las semifinales de la Liga de Campeones, los blancos ganaron por 2-0 a un Chelsea que acabó dando gracias por no recibir un castigo mayor. El choque dejó a Marco Asensio como uno los nombres más destacados. Todo ello gracias a un gran gol que supuso el segundo para los suyos y recordó al mejor Marco Asensio, ese jugador especial y con un golpeo de balón al alcance de muy pocos.

Si vuelve el Asensio que deslumbró al mundo unos años atrás, quedan pocas dudas sobre si Florentino debe ofrecerle la renovación. Con confianza y buena forma, el mallorquín es un jugador diferencial capaz de desencallar partidos y decidir eliminatorias, como he hecho contra el Chelsea. En este sentido, lo que son buenas noticias para el español, no lo son tanto para Rodrygo Goes.

El carioca pasó sin pena ni gloria por el partido de Champions y Vinicius tuvo que llevar todo el peso del ataque blanco, ya que Rodrygo apenas llegó a generar algo fuera de la expulsión de Ben Chilwell, que fue más culpa de Cucurella que del jugador blanco.

Ante esta situación, Asensio y Rodrygo están delante de una gran oportunidad en el choque de este sábado que enfrenta a Real Madrid y Cádiz. Si se cumple lo previsto, Carlo Ancelotti hará rotaciones y Vinicius no jugará. De manera que tanto el español como el carioca van a ser de la partida. Un partido ideal para que tanto uno como otro demuestren que son el jugador indicado a ocupar el extremo diestro, pues en la izquierda, Vinicius es un intocable.

Así pues, la gran aparición de Marco Asensio ante el Chelsea pone patas arriba su situación y hace pensar que el Real Madrid haría bien de replantearse la opción de renovar al mallorquín, ya que, si es capaz de recuperar su mejor nivel, estamos hablando de un futbolista diferencial con la habilidad de cambiar un partido por completo gracias a su genial disparo desde la media y larga distancia. Por su parte, Rodrygo deberá darlo mejor de él mismo si quiere seguir siendo el extremo acompañante de Vinicius, el brasileño debe mostrar más desborde y generar más para poder ser un intocable en el Real Madrid.