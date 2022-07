Asensio se planta: dice 'no' a Florentino y Ancelotti está encantado

El Real Madrid se ha llevado la victoria ante La Juventus de Turín por 2-0 con goles de Karim Benzema de penalti en el minuto 19 y de Marco Asensio en el minuto 69. Primera victoria del conjunto blanco en la pretemporada tras haber perdido en el primer encuentro ante el FC. Barcelona por 0-1 y haber empatado a 2-2 ante el Club América en el segundo duelo de su preparación en Estados Unidos.

Una victoria donde se ha empezado a ver poco a poco la mejor versión de jugadores como Toni Kroos, Luca Modric, Benzema, Caravajal o Mendy, el que no estuvo muy acertado durante el día de hoy fue Vinicius Jr, aunque, como siempre, el brasileño no lo dejó de intentar en ningún momento del partido y fue una pesadilla para la Danilo, hasta que el lateral derecho no pudo más y acabó haciendo penalti a ‘Vini’, el cuál acabó transformando Karim Benzema, 1-0.

Con ese resultado se llegó al descanso: Durante toda la primera parte se vio a un Real Madrid muy sólido, serio, ejerciendo una gran presión sobre los rivales y saliendo muy rápidos a la contra. Toni Kroos no falló un pase, estuvo muy participativo en todo momento y ayudó mucho en labores defensivas. Sus mejores minutos en mucho tiempo. Tras el parón, saltó al campo Rüdiger, dejando en el banquillo a Militão. El defensa brasileño no ha tenido mucha suerte en esta pretemporada, pero su puesto en el once titular el próximo 10 de agosto en la Supercopa de Europa no corre peligro.

En el minuto 63 Ancelotti hizo el resto de cambios y saltaba al césped Marco Asensio, quien solo tardó 5 minutos en anotar el segundo gol del encuentro, 2-0, así acabaría el partido. El balear parece estar en forma, quiere quedarse en el Real Madrid y cumplir con el año de contrato que le resta. Su contrato termina en junio de 2023 y la intención de Florentino Pérez era darle una salida este verano para que no se fuera gratis el próximo curso, pero el internacional español ha dicho que ‘no’.

La intención de Marco Asensio es la de quedarse para convencer a Florentino Pérez y que éste le ofrezca una ampliación de contrato, algo que el presidente no vería con malos ojos hacer este mismo verano, pero no por el salario que el balear está demandando, 6 millones de euros netos, de ahí que no haya habido acuerdo. El ex del Espanyol quiere quedarse y demostrarle que se merece una renovación por esa cantidad y lo está haciendo desde el principio.

Contra el FC. Barcelona salió desde el banquillo y cuando estuvo en el césped tuvo muy buenos minutos de juego, ante el Club América salió de titular y dio a la asistencia a Benzema en el primer gol de los blancos, y hoy, ante la Juventus, sustituyendo a Valverde en el minuto 64, ha anotado el segundo gol del Real Madrid. Su intención es clara, quedarse, ganarse el puesto y con ello, la renovación que tanto desea, impidiendo así cualquier intento de Florentino Pérez de reforzar el ataque madridista este verano, ya que, solo se acudirá al mercado si él sale. Ancelotti está encantado con él.