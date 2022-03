Así convenció Leo Messi a Dani Alves para que regresase al Barça

Dani Alves siempre soñó con volver al FC Barcelona. Sin embargo, su regreso no ocurrió por casualidad. Según ha revelado el lateral en declaraciones a ESPN, el astro argentino pronunció una serie de palabras que hicieron que no tuviera ninguna duda a la hora de decidir si volver al Camp Nou.

"Leo siempre me decía ¿dónde vas a estar mejor que aquí? Y lo comprobé, no hay mejor lugar que este. Inclusive cuando salió que él se marchaba yo le mandé el mismo mensaje que él me dijo a mí", ha asegurado el actual jugador culé en declaraciones a ESPN.

En esta misma comparecencia, Dani Alves ha hablado sobre la nueva etapa de Leo Messi bajo las órdenes de Mauricio Pochettino y ha insistido en que en el equipo culé tiene un sitio reservado para el que se ha consagrado como el mejor jugador de la historia del Barça: "Messi no está disfrutando en el PSG, está desubicado. No hay mejor que el Barça y ojalá que pueda volver".

El brasileño jugó nada menos que ocho temporadas con la franja blaugrana y recuerdos no le faltan. Por ello, el pasado invierno no dudó en contactar con Joan Laporta para llegar a un acuerdo y sellar su vuelta al club catalán: "Me fui de aquí, pero siempre miraba al Barça, y veía que le faltaba el espíritu, que es lo que yo más tengo", ha explicado.

Así, influenciado por Messi e impulsado por su firme deseo de vestir la camiseta culé, volvió al cuadro que actualmente dirige Xavi Hernández. Por el momento, tiene contrato hasta final de temporada y, aunque su futuro esté en el aire, él lo tiene claro: solo quiere sumar minutos con el conjunto catalán. "El fútbol para mí es mi vida. Yo no puedo pensar que el fútbol es un juego", ha afirmado.

A la espera de saber qué sera de su futuro, Alves se ha consagrado como un eje clave para Xavi Hernández y le ha demostrado que es capaz de guiar a los jugadores más jóvenes de la plantilla partido tras partido, como deberá hacer este domingo ante su eterno rival, el Real Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu.