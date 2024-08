Atlético Madrid espera que Aston Villa active 60M; un competidor bomba por João Felix

João Félix sigue sin decidir su futuro, y el internacional portugués está causando un auténtico dolor de cabeza a la dirección deportiva del Atlético de Madrid. El luso regresó a la capital tras su cesión en el Barcelona, y aunque los rumores siguen sonando, aún no ha encontrado un nuevo destino.

Últimamente, se ha hablado de la posible continuidad del ariete en el equipo, pero esta opción no ha sido considerada en ningún momento. Actualmente, el delantero no forma parte de los planes del club y se necesita hacer espacio para Julián Álvarez.

Aston Villa es el principal pretendiente para hacerse con los servicios del delantero. Unai Emery está interesado en el ex del Benfica para reforzar la delantera, con la esperanza de recuperar su mejor versión. Aunque en Barcelona mostró destellos de calidad, su irregularidad sigue siendo un problema.

Es aquí donde Monchi no está convencido y solo contempla una cesión con una opción de compra en torno a los 40 millones de euros. Este planteamiento choca con la postura del Atlético de Madrid, que busca cerrar una venta definitiva. En cualquier caso, habrá que estar atentos a los próximos movimientos, ya que esta semana podría ser clave para definir el destino de João Félix.

Allí es donde aparece la pista Lisboa. El Benfica aún no pierde las esperanzas de llevarse al internacional con Portugal: si bien hace días Rui Costa dijo que Felix era "misión imposible", ahora parece que las águilas diseño un plan para tenerlo en sus filas.Según Record, que lleva el tema a portada, Benfica tiene una estrategia es similar a la del verano pasado, pero con un pequeño cambio. Hace un año, la situación era parecida, pero el atacante estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para fichar por el Barcelona. Ahora, aunque su actitud con el Atlético ha cambiado completamente, la intención del Atlético sigue siendo la misma: venderlo.

El Benfica planea dejar el movimiento para el final del mercado y presentarse como la única opción para fichar a Joao Félix en calidad de cedido. Esta vez, sin embargo, la diferencia es que el préstamo incluiría una cláusula de compra obligatoria para el próximo año.

O sonho de ter João Félix no Benfica ainda continua de pé. Vamos ver se tem pernas para andar. Neste momento, João Félix precisa mais do Benfica do que o Benfica precisa de João Félix. https://t.co/LiI37CYDSS pic.twitter.com/PAJhURTzYX