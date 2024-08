Atlético se desespera, la firma de Julián Álvarez tarda en llegar: el incoveniente que lo retrasa

El mercado de traspasos va llegando a la meta después de semanas de negociación y cambios de aires de distintos futbolistas en el medio latinoamericano y europeo. Entre los fichajes con mayor repercusión está el de Kylian Mbappé, que después de años en el Paris Saint-Germain lo cambió por el Real Madrid. También se suma uno que resultó inesperado hasta para Pep Guardiola, el de Julián Álvarez, que tenía en mente su salida por la falta de protagonismo en el primer equipo que dirige el español. Su destino es nada más que el Atlético Madrid del ‘Cholo’ Simeone.

El Cívitas Metropolitano espera por el goleador argentino quien después de la Copa América arregló con el conjunto español para cambiarse de país cuanto antes. Las negociaciones fueron por buen rumbo y solo es cuestión de que el ex River Plate estampe la firma y, por ende, sea presentado en su nueva casa. El problema es que eso aún no ocurre la espera desespera al Atlético Madrid, quien está enterado de lo que sucede para no solo esperar por el arribo del gaucho.

La afición del ‘Aleti’ ya se prepara para recibir a Julián Álvarez después de que este participara en la temporada pasada con camiseta del Manchester City. Ahora, la historia es otra, pero hay asuntos que discutir con los agentes del jugador, que, según Fabrizio Romano, la firma del delantero no se dio el último miércoles y que podría llevar más tiempo en hacerse. Pero la buena noticia para los españoles es que el acuerdo de palabra ya está establecido y se va a respetar.

🚨🔴⚪️ Julián Álvarez has not signed his contract at Atlético Madrid yet as it was not planned for today.



It’s just a technical step, based on clubs preparing all documents for Álvarez, Omorodion and Gallagher.



No issues at all, Álvarez will become Atlético Madrid player. 🕷️🇦🇷 pic.twitter.com/ZZcHnI7OBO