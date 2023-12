Aubameyang y Coutinho amenazan al Barça, Xavi lo quiere ante Las Palmas y el Laporta se la juega

No podemos menos que calificar de convulsos los tiempos actuales del FC Barcelona, donde la situación precaria institucional y económica han saltado como un resorte afectando o al menos condicionando la deportiva, la cual vive su contexto más crítico desde que Xavi Hernández se sienta en el banquillo culé, y la gran esperanza, la única en esta última parcela, la técnica, la representa un chaval que aterrizará en la ciudad condal amenazado por los recuerdos de Pierre Emerick Aubameyang y Philippe Coutinho, entre otros nombres desilusionantes para el culé.

Unos 60M de puro riesgo

Hubo un tiempo en can Barça en que invertir 60 millones de euros no era una prueba de fuego, al menos no a vida o muerte, pero esta vez es diferente. Vitor Roque, la respuesta culé al fichaje de Endrick por parte del Real Madrid, va a suponer al Barça un gasto de 31 millones de euros, más un eco en variables de una cantidad pareja, por una apuesta que aterrizará con la sospecha de otros fichajes invernales, que resultaron fiascos, y la necesidad de un equipo al que le falla la pólvora y quiere encontrarla en el delantero de Athletico Paranaense, tanto para LaLiga como la Europa y el resto de torneos en juego.

Cuando antes

Decía en rueda de prensa el técnico del Barça sobre Roque que “si todo va bien, se unirá a nosotros después de las vacaciones. Estamos en contacto con él para que llegue en buenas condiciones”, y esa fecha es bien cercana, concretamente el próximo 4 de enero en la durísima salida del Barça a Las Palmas, donde otra vez no pueden fallar. Es verdad que el míster aclaró que “no podemos presionar a Vitor Roque ni a jóvenes como Lamine. Tienen que ir paso a paso”, pero las urgencias azulgranas y los números de Lewandowski, amén del descontento con João Félix, pueden hacer de Roque un importante recurso desde el minuto 0. Veremos cómo acoge esa presión mediática.

Otros nombres que salieron rana

Roque es el hombre de invierno en el Barça y eso nos lleva a mirar otros fichajes que no salieron bien, como el del africano, el jugador brasileño u otros nombres como Maxi López, Demetrio Albertini, Ibrahim Afellay, Arda Turán, Jeison Murillo, Yerry Mina, Matheus Fernandes y Martin Braithwaite.