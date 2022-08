Avería en La Masía: Gavi será suplente si Laporta ata su fichaje top

Joan Laporta ha brindado al barcelonismo varias noticias muy ilusionantes en el último mes con los fichajes de Andreas Christensen, Raphinha, Franck Kessié, Robert Lewandowski y Jules Koundé, cinco jugadores que han devuelto la ilusión a los aficionados tras un año repleto de problemas de todo tipo, pero especialmente en el plano deportivo. No obstante, el mandatario culé aún no ha dicho su última palabra en este seno ya que, tal y como hemos podido conocer en Don Balón, tiene otro as en la manga para poner el broche a uno de los periodos de transferencias más brillantes en la historia reciente del club: Bernardo Silva.

El mediapunta del Manchester City lleva varios meses en la agenda culé ya que Guardiola ha puesto muchas reticencias para aprobar la salida del portugués dada la importancia que tiene este en sus planes, el alto interés del Barça podría traducirse en una oferta irrechazable para los skyblues, algo que quizá podría convencer al técnico catalán para dar luz verde al traspaso, sobre todo porque el propio Bernardo se ha mostrado encantado con la posibilidad de aterrizar en el Camp Nou.

No obstante, esto también conllevará un duro varapalo para uno de los actuales ídolos de la afición blaugrana, Gavi. La joya formada en La Masía ha logrado hacerse con un hueco muy importante en los planes de Xavi Hernández, pero la llegada del luso supondría un duro varapalo para el jugador andaluz de 17 años.

Con la llegada de los nuevos fichajes, el técnico parece tener en mente emplear un 4-3-3 en el que Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé o Raphinha y Ansu Fati integrarían el tridente ofensivo y solamente quedarían tres huecos para componer la línea creativa. A colación de esto, la titularidad de Sergio Busquets y Pedri no admite ningún tipo de duda, por lo que Gavi sería el gran damnificado si Laporta logra cerrar el fichaje de Bernardo Silva, un fichaje que, a tenor de las últimas informaciones, parece estar muy cerca de cerrarse para poner el broche a un verano mágico en la Ciudad Condal.

Cabe señalar que Pedri también se vería afectado por la llegada del luso, aunque no perdería la titularidad en el ‘11’ de Xavi, solamente tendría que retrasar unos metros su posición.