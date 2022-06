Bale explota: cuanto más lejos del Real Madrid y del Bernabéu mejor

El futbolista que dejará de ser del Real Madrid a partir del 1 de julio, Gareth Bale ha hablado desde la concentración de Gales sobre los rumores de su futuro fuera del conjunto blanco. Según declaraciones recogidas por ‘Football Daily’, el extremo izquierdo ha desmentido la posibilidad de ir al Getafe como se estaba especulando estos días: “No voy a ir a jugar al Getafe, eso es seguro. Vaya a donde vaya será un win-win porque jugaré partidos antes del Mundial”, afirmó antes de su partido frente a Bélgica.



Todo en relación a las famosas palabras del presidente del Getafe, Ángel Torres, en las que destacaba que Bale había sido ofrecido por su representante al equipo azulón. “Alguien se lo puede tomar a broma, pero hará 45 o 50 minutos he hablado con su representante, y nos lo han ofrecido. No es un invento. Lo vi ayer en unos informativos y he averiguado los motivos para quererse quedar y por qué en el Getafe. Tengo que darle vueltas y hablar con el entrenador”, declaraba el mandatario del club del sur de Madrid.



Lo cierto es que el futuro de Bale sigue siendo una incógnita. Lo que está claro es que desde el Real Madrid se frotan las manos al desvincularse de un jugador que ya no tenía la mente puesta en el conjunto blanco. Sin ir más lejos, el galés no ha disputado prácticamente minutos esta temporada con la elástica blanca y se ha mostrado apático tanto en el banquillo como a la hora de celebrar los títulos obtenidos esta campaña por los de Chamartín. Momentos en los que no ha querido ni tan siquiera estar presente un jugador que sabía que no iba a contar el próximo año.



Ahora, después de clasificarse con su selección para el Mundial tras vencer a Ucrania, se han disparado aún más los rumores sobre los posibles destinos de Bale. Lo que está claro es que el expreso de Cardiff, quiere tener minutos de cara a la trascendental cita del Mundial de Catar y para ello equipos como el Getafe se ofrecen, aunque no esté en la mente de Bale seguir jugando cerca de su antigua casa, el Real Madrid.