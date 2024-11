Baraja recibe la llamada que va a salvar al Valencia, por 5 millones firmará en enero el capitán de Inglaterra

La complicadísima situación del Valencia a nivel deportivo requiere de actuaciones de urgencia en la figura de Rubén Baraja, pero también, si se dan, procedentes de un mercado de invierno que ahora arroja una posibilidad única, imposible, como es fichar al capitán de Inglaterra por solo 5 millones de euros.

Sí, como han oído. Tal y como publica el Daily Star, Harry Maguire, reconocido capitán de los three lions y el Manchester United se habría ofrecido a varios equipos de la Premier League y LaLiga por un precio de salida muy pobre, pero en el que estaría de acuerdo el club de Old Trafford.

Para Harry Maguire es una situación desesperada, y para el United, más

Que Harry Maguire no ha funcionado en los red devils es un hecho contrastado, más que nada porque los diablos rojos pagaron en 2019 al Leicester City una cifra enorme, de 87 millones de euros, por él. El de Sheffield es un futbolista que, si bien ha portado el brazalete de capitanía en el Teatro de los sueños y la selección inglesa, no ha podido responder a las enormes expectativas que su coste le han exigido, sin embargo eso no quita que un grandísimo defensor.

De hecho, sí puede dar la talla en otros equipos con un nivel de exigencia menor y que estén dispuestos a llevarse a una estrella a un precio bajísimo. Además, el United está de acuerdo en que se vaya -ya que acaba contrato en 2025 y prefiere quitarse de encima su ficha e ingresar algo por él antes que perderlo gratis- y el jugador está dispuesto a todo con tal de seguir en la élite. Y ahí aparece el Valencia, uno de los conjuntos de la liga española que habría recibido la propuesta.

Ayuda y experiencia con un salario muy inferior

Dicen por tanto en suelo inglés que Maguire quiere jugar y que no le importa bajarse el sueldo que cobra en Mánchester con tal de hacerlo al más alto nivel en Europa, siendo así que se ha ofrecido a varios equipos de la liga española, entre ellos el equipo che.

Curiosamente, esta oferta llegaría justo cuando Rubén Baraja busca acomodo a su línea de tres centrales, un cambio táctico que viene pergeñando el técnico y que ya le ha dado puntos en anteriores ocasiones. Sin ir más lejos, lo ha probado con cierto éxito ante el Getafe (1-1). Pues bien, a ese precio y resguardado por otros dos zagueros, Maguire puede ser el elemento sorpresa y dinamizador del Valencia y Baraja. Desde luego el capitán de Inglaterra es un asunto tentador.