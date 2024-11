Tensa reunión de futuro entre Valverde y Nico Williams con portazo final, el Athletic no tocará lo más sagrado

El Athletic Club es una entidad honorable en LaLiga, como lo es Ernesto Valverde, uno de los técnicos más respetados, y Nico Williams, una estrella de la competición, sin embargo a juicio de las dos personalidades del club bilbaíno se les está tratando de ningunear con un asunto que es sagrado y por el que no piensan transigir.

En la previa del duelo de la Europa League ante el Ludogorets (hoy, 18.45h), el técnico del cuadro rojiblanco se explicó claramente sobre el movimiento que la RFEF promueve sobre LaLiga debido a la catástrofe de la DANA, y eso les afecta directamente. Decimos más, piensan ambos, tras una reunión del entrenador con sus jugadores, entre ellos Nico, que se les perjudica.

Ni es un partido ni una fecha cualquiera para Valverde y Nico

Los hechos a los que se refirió el txingurri y en lo que Athletic no está dispuesto a ceder es sobre el cambio de fecha del derbi vasco contra la Real Sociedad, previsto en el calendario de la competición doméstica para el día 24 de noviembre, pero que está en el punto de mira por el aplazamiento del choque de Copa entre el equipo de Imanol Alguacil y el Jove Español, aplazado.

La RFEF propone que el encuentro copero se juegue el día del derbi, desplazando esa fecha a la víspera de las vacaciones navideñas, con el consiguiente desencuentro con Valverde, Nico y todo el Athletic.

Perjuicio

“No queremos que se nos perjudique. No tengo mucho que decir. Sé que hay algún problema por los partidos aplazados de la Copa y que puede afectar a otros partidos. Sé que puede haber algún problema, pero no tenemos ninguna comunicación. No jugamos Copa del Rey, pero si hay un aplazamiento no queremos que se nos perjudique”, así se ha expresado Valverde al respecto del posible cambio.

La propuesta de la RFEF toca lo más sagrado, las vacaciones de Navidad, las cuales quedan condicionadas. Y es que la Federación quiere que se cambie al día 18 de diciembre la fecha del partido, dinamita pura para los bilbaínos. ¿Por qué? Básicamente porque, de darse este cambio, el Athletic estaría sin jugar desde el próximo duelo de LaLiga EA Sports, ante el Valladolid (día 10) hasta el de la Europa League ante Elfsborg, el día 28; mientras que en la fecha propuesta de diciembre tendrían al Alavés, la Real Sociedad y Osasuna en apenas 8 días, y sumando un duelo más a ese mes clave.