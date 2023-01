Barça y Lewandowski, giro a la sanción: contra Simeone o Pellegrini

En la liga española se crea debate un fin de semana sí y otro también con el asunto de las manos y la intervención del VAR: no queda clara la norma ni, sobre todo, el hecho en sí. Pero ahora el Barça ha abierto una nueva vía de discordia con la sanción de tres partidos a Robert Lewandowski que, de hecho, todavía no solo no se ha hecho efectiva, sino que podría no aplicarse, a expensas de la decisión que tome la justicia ordinaria.

La polémica ha estallado y sigue latente después de que el polaco jugara el derbi catalán ante el Espanyol cuando la entidad del Camp Nou apeló al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de Madrid para que se pronunciara, sentando un precedente que añade más complejidad y menos deportividad a un deporte, como es el fútbol. La cautelarísma, como saben, permitió al nueve jugar, pero, ¿y ahora qué?

La situación es sencilla… y a la vez harto compleja. De un lado sabemos hasta el momento que mientras no exista una decisión definitiva con respecto a la sanción, no habrá tal cosa. Simplemente, no existe, no ha ocurrido. Algo así como aquello que se juzgó sobre el césped, sea más o menos justo, no vale, o depende de a quién se le aplique. Y en medio de esta afrenta al cuadro perico están las que siguen, al Atlético del Cholo Simeone, rival del Barça este próximo domingo, y a los otros que irán llegando, al menos, hasta el Betis de Manuel Pellegrini. Imaginamos.

Si no hay decisión definitiva antes del viernes, el polaco seguirá con permiso y jugará ante los rojiblancos, pero si después llega la sanción esta volvería -o no, ya veremos- a correr durante tres partidos, lo que equivaldría a que Getafe, Girona y Betis se librarían del nueve. Pero es eso, quizá no, tal vez esta vez el Barcelona siente un precedente que va más allá del deporte y la roja no sea roja sino un mal recuerdo para los azulgranas. Ya veremos. En lo deportivo el caso trae cola porque no hablamos de un recurso menor para el Barça y, por ende, para sus rivales: los de Xavi han anotado esta temporada en LaLiga 34 dianas, de las cuales 13 han sido del ex del Bayern de Múnich, eso es, más o menos, un 38,23 % de los tantos culés, que es mucho decir.