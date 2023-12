Súper tragedia del Barça: sin Gavi, el puñal y Pedri, ni Roque lo levanta, lo saben PSG y Madrid

Ya lo dijo en su día Xavi Hernández sobre sus objetivos y filosofía de juego, quería un equipo vistoso, que controlara la pelota pero sobre todo que fuera vertical y profundo, el problema es que no lo está consiguiendo ni en LaLiga ni en la Champions League y los jugadores que tendrá disponibles para la Supercopa de España no ayudan. Con respecto a la versión supercampeona en 2023, los azulgranas no solo pierden a Gavi y Pedri, también al puñal que ahora está en manos de Luis Enrique y el Paris Saint-Germain.

Mucho ha cambiado

En verdad puede decirse que no le ha ido bien al Barcelona sin el canario, pero menos aún sin los otros dos futbolistas, Gavi y Ousmane Dembélé, hoy en las filas del PSG y un jugador que fue determinante en la final de la Supercopa de España 2023, donde por momentos desarboló al Real Madrid. Y encima, como decimos, con Pedri se ha confirmado una nueva lesión muscular que le mantendrá fuera de los próximos compromisos, lo que incluye el campeonato en Arabia Saudí, y sin él, ni la intensidad del canterano y el desborde del francés, parece que Xavi se presenta a la cita con peores armas que hace un año.

Es cierto que los culés tienen otros fuertes venidos en suma del mercado de fichajes, como João Félix, João Cancelo, Ilkay Gundogan o Lamine Yamal, pero se empiezan a identificar los problemas azulgranas (en parte, al menos) con la ausencia de Pedri, Gavi y un jugador desequilibrante de banda que hoy en día solo tiene el preparador catalán en Yamal, por el que no apuesta (no juega de titular, lo hace Raphinha). Y suma y sigue porque también estaba en la cita de hace una temporada un Sergio Busquets al que el actual entrenador blaugrana todavía no ha encontrado sustituto.

Por tanto, Xavi, que no contará con los dos jóvenes jugadores y uno de los mejores futbolistas en el uno contra uno del planeta, como es El Mosquito, recurrirá a la fortaleza de su línea defensiva, esta temporada mucho menos eficiente; la capacidad de los dos jugadores portugueses; el acierto de Lewandowski y el impulso de un Vitor Roque que va a ser determinante desde el primer momento. Con todo, la confirmación de otro KO de Pedri es un tortazo a las aspiraciones de Xavi y el Barça.