Barça y Ter Stegen sonríen con esta sorpresa, 2x1: como Kane y Haaland y viste de culé a su amigo

Mucho se habla de Lamine Yamal y Raphinha en este arranque de temporada colosal del Barça (salvo honradas excepciones, como Mónaco o Pamplona) y, aunque con justicia, también es cierto que el gran artillero del club, el que está pisano los talones a Erling Haaland y Harry Kane como gran goleador europeo no es otro que el veterano del tridente, ‘el otro’, la estrella del equipo por historia y estatus, un Robert Lewandowski que golea y ficha, para gracia del malogrado Marc André ter Stegen y el propio club azulgrana.

Un fichaje que no compromete y cubre las espaldas a Hansi Flick

El fichaje de Wojciech Szczesny, guardameta polaco al que el Barça ha rescatado del retiro tras su paso por la Juventus de Turín, es la respuesta a la grave lesión del meta alemán y un alivio para el club y Hansi Flick, que obtienen a bajo coste y hasta final de temporada (luego, no compromete a demasiado de cara a próximas ventanas del mercado de fichajes) a un meta de garantías por si lo de Iñaki Peña se tuerce, y en este acierto tiene mucho que ver el jugador más acertado del Barça, el mismo Lewandowski.

Así lo ha revelado un Szczesny quien aseguró que fue su compatriota y estrella del Barça quien le convenció para firmar por el FC Barcelona: "Él fue la primera persona que me llamó para analizar la posibilidad de que esto sucediera porque yo estaba jubilado”, explicaba, a la vez que aseguraba que “al principio no estaba preparado para nuevos retos, pero hablé con mi familia y amigos y todos me dijeron que sería un error no aceptarlo. Por eso Robert jugó un papel muy importante porque fue él quien tuvo la idea de convencerme”.

Entusiasmado con la que seguramente sea la última oportunidad de su carrera, el portero polaco ya cubre las espaldas al Barça gracias a quien le está levando a lo más alto del Campeonato Nacional de Liga, un Lewandowski que es pichichi de LaLiga EA Sports con 7 goles anotados en 8 partidos, amén de 2 asistencias.