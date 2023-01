Bellerín se va y Laporta y Alemany ultiman un fichaje sorpresa para solucionarlo: lateral de futuro

El FC Barcelona realizó ocho operaciones en el último mercado veraniego para reforzar la plantilla blaugrana y eso ha dificultado que el club haya movido ficha en este mes de enero… al menos en el capítulo de incorporaciones. Mirando al apartado de ventas, la directiva cerró hace diez días la salida de Memphis Depay al Atlético de Madrid y en las últimas horas Joan Laporta y Mateu Alemany han estrechado lazos con el Sporting de Portugal para concretar la salida de Héctor Bellerín, un futbolista que ha sido toda una decepción para el club a pesar de llegar en el pasado mes de agosto a la Ciudad Condal.

Las lesiones y su falta de fiabilidad para ser titular han provocado que Xavi le haya brindado muy pocos minutos y de ahí que la directiva haya dado luz verde al conjunto lisboeta para traspasar al lateral derecho de 27 años por una cantidad simbólica.

No obstante, esta no la única novedad que se podría vivir en el club catalán en este cierre de mercado ya que, cuando parecía que las altas esferas no estimaban oportuno mover ficha para subsanar la salida de Bellerín, el FC Barcelona ha sorprendido a sus aficionados con su último deseo invernal: Julián Araújo. Según la información que manejamos en Don Balón, Laporta y Alemany han fijado su mirada en el joven lateral de 21 años que actualmente milita en Los Ángeles Galaxy para inaugurar el capítulo de incorporaciones de 2023.

El defensa mexicano ya fue uno de los jugadores que sonaron en las oficinas del club durante el postrero mercado veraniego antes de que el propio Bellerín aterrizara en la Ciudad Condal, pero finalmente el catalán fue el elegido. Ahora, tras un paso más que discreto por el equipo, el español ya ha puesto rumbo a tierras portuguesas y, con ello, ha reactivado el interés blaugrana en contratar a Araújo, futbolista que sabe que está en el momento idóneo para dar el salto a Europa.

Así pues, si nada se tuerce, el americano será el único fichaje que cierre la directiva culé en este mes de enero, una operación que ni mucho menos conllevará un gasto excesivo: el negocio podría concretarse por 10 millones y la importancia, más allá de paliar la baja de Bellerín, mira al futuro del proyecto.