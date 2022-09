Ni Xavi, ni Simeone: Ancelotti lo consigue para el Madrid por Vinicius

Nueva victoria del Real Madrid ante el Real Betis por 2-1 con goles de Vinicius Jr y Rodrygo para los blancos y Sergio Canales para los verdiblancos. El conjunto blanco consiguió ayer la cuarta victoria de la temporada en liga en su regreso al Santiago Bernabéu tras tres jornadas jugando fuera. Los de Ancelotti consigue así lo que no han podido lograr ni Xavi, ni Simeone: pleno de victorias en lo que va de campeonato, 12 puntos de 12 posibles y el los madridistas duermen por primera vez líderes en solitario esta temporada.

Un partido que estuvo marcado por un alto ritmo por parte de los dos equipos durante todo el encuentro. El primero en golpear fue el Real Madrid con un gol de Vinicius Jr, pero el Betis no tardó en contestar tras una gran jugada de Borja Iglesias dentro del área que se la dejó muerta a Canales que no falló ante Courtois, a quien se la coló por debajo de las piernas. No fue hasta la segunda parte cuando el Madrid consiguió marcar el gol de la victoria anotado por Rodrygo a pase de Valverde nada más entrar en el terreno de juego para revolucionar el partido, pero hasta entonces, un sinfín de oportunidades por parte de los dos equipos marcó un encuentro muy entretenido que acabaron llevándose los blancos.

El Madrid consiguió la victoria y el pleno de victorias esta temporada, de la misma forma que el FC. Barcelona lo hizo ante el Sevilla. Los de Xavi Hernández volvieron a ganar fuera de casa en un campo tan difícil como es el Sánchez Pizjuán, y lo hizo, de nuevo, de forma contundente. 0-3 ante los de Julen Lopetegui que cada día está más cuestionado en Sevilla y que a día de hoy el problema no tiene fácil solución. Si no fuera por el empate ante el Rayo Vallecano, los azulgranas se hubiesen acostado ayer líderes junto al Real Madrid, pero como ya dijo Pep Guardiola, la competición más difícil de ganar es la liga porque te exige una regularidad de 38 partidos seguidos que de momento solo está teniendo el conjunto blanco.

La situación del Atlético de Madrid es algo más preocupante, aunque, de momento, nada alarmante. El juego de los del ‘Cholo’ Simeone estas cuatro primeras jornadas ha sido bastante mejor que el ofrecido durante gran parte de la temporada pasada. Ha pinchado contra la Real Sociedad ayer empatando 1-1 en Anoeta y perdió ante el Villarreal en casa por 0-2, pero los rojiblancos dan síntomas de ir recuperando poco a poco sensaciones tras una pasada campaña en la que no se reconoció en ningún momento al equipo y este año estará en la lucha por La Liga Santander hasta el final, pero, como ya se ha mencionado, de momento, el único equipo que lleva pleno de victorias y 12 puntos de 12 posibles es el Real Madrid, y todo ello gracias a Viniciurs Jr y Rodrygo. Los de Ancelotti son líderes en solitario, por lo menos, hasta el siguiente fin de semana que los blancos se enfrenten en casa al Mallorca de Javier Aguirre. Veremos sí ante los baleares los madridistas cortan su racha de victorias.