Benzema no pero él sí: refuerzo top del 'Cholo', jugará ante el Madrid

Carlo Ancelotti no podrá alinear esta noche finalmente a Karim Benzema, Eder Militão y Lucas Vázquez, los tres son baja por lesión y no se han podido recuperar a tiempo para el derbi que tendrá lugar esta noche a las 21:00 hora española en el Cívitas Metropolitano. Para este duelo, Simeone tampoco contará con Savic, Giménez o Lemar pero sí lo hará finalmente con una de las ausencias más sensibles en el once del ‘Cholo’. Jan Oblak ha llegado a tiempo y el técnico argentino ya ha confirmado su presencia en rueda de prensa.

“Va a estar”, dijo claro y contundente Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa previa al encuentro al partido ante el Real Madrid. Algo que ya se pudo intuir en el último entrenamiento anterior al derbi la mañana del sábado en la que el esloveno se ejercitó con normalidad junto a Grbic y Gomis y completó la rutina de tareas que Pablo Vercellone, preparador de portero del Atlético de Madrid, había planteado para esa mañana.

Jan Oblak se lesionó en el partido ante la Real Sociedad tras un choque contra Reinildo Mandava, pero el esloveno forzó para estar en el estreno del Atlético de Madrid en la Champions League ante el Oporto. Ese sobreesfuerzo provocó que no pudiera estar disponible después ante el Celta de Vigo y el Bayern Leverkusen y a punto ha estado de perderse el choque ante el Real Madrid, pero el guardameta volverá a forzar antes del parón de selecciones donde se espera que pueda recuperarse por completo.

Jan Oblak sí estará, pero Karim Benzema no. Carlo Ancelotti no podrá contar con su estrella para el derbi, el francés no ha conseguido recuperarse a tiempo y el técnico italiano no ha querido forzarle a jugar, quieren mimar al delantero galo ya que es el único ‘9’ natural de la plantilla, sin contar a Mariano Díaz con el que ‘Carletto’ no cuenta. La ausencia de Benzema trastoca por completo los planes de Ancelotti y tendrá que elegir quien será el que ocupe su posición junto a Rodrygo y Valverde en el tridente de ataque, ¿Rodrygo, Hazard o Marco Asensio?

Parece que el experimento del falso ‘9’ del belga no le ha salido a Carlo Ancelotti tal y como él esperaba, Rodrygo le ha convencido más en esa posición ante el RB. Leipzig el pasado miércoles en la Champions League y es quien parte como favorito para repetir titularidad, pero no es descartable que Marco Asensio, que llega con la moral alta tras su gol a los alemanes y la convocatoria de Luis Enrique, fuera quien hoy comandara el ataque blanco.