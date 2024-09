Benzema quedó olvidado; Haaland, ni qué hablar: Hansi Flick confirma el mejor '9', no es Luis Suárez

En Can Barça hay dos caras, una que no sabe cuánto va a pasar las lesiones y las dolencias físicas que no hace más que aumentar la carga en Hansi Flick y su staff técnico. Por otro lado, está la buena racha que acontecen los cuales de cara a conquistar LaLiga, el Barça tiene puntaje perfecto es el líder absoluto, luego de confirmar su victoria consecutiva ante Getafe. Y dentro de este contexto que es más favorable que desfavorable, surge uno de los estandartes que sigue dando la hora partido tras partido, Robert Lewandowski.

El delantero polaco se ha apoderado de los goles cuando Hansi Flick más lo ha necesitado, se convirtió en el mejor complemento para Raphinha y Lamine Yamal, aumentando asimismo la media de goles de ambos atacantes. El ex '9' del Bayern Múnich ha tomado la posta en un equipo golpeado por las lesiones, pero que dice presente con sus goles, los mismos que ya rompieron una marca y que a su vez posicionan al delantero como el máximo artillero del torneo.

Ya son siete de Lewandowski

Robert Lewandowski empezó la temporada con su mejor pie, el derecho, el que no tiene compasión con los arqueros cuando ve la mejor oportunidad de anotar. El polaco ya tiene siete tantos tras convertir contra Getafe y así darle el sexto triunfo al hilo al Barcelona. Valencia, Athletic, Real Valladolid y Villarreal fueron sus otras víctimas, para así liderar en la tabla del Pichichi.

Flick se decanta por el polaco

El ex Borussia Dortmund ya tiene en su cuenta con el Barcelona la suma de 65 tantos en 102 juegos en general. Para Hansi Flick es un acierto tener al delantero en su equipo y que a sus 36 años es una proeza que siga demostrando su virtud en el campo. “Robert Lewandowski ha sido el mejor delantero centro del mundo durante los últimos 10 años”, afirmó Flick en conferencia.

El próximo reto del goleador

Lewandowski sabe más que nadie que el resto de sus compañeros están cayendo lesionados y tiene que estar con la mira en el blanco cada vez que pueda. Se viene un partido más de Liga contra Osasuna y después el Barcelona recibirá en Montjuic al Young Boys con el fin de reivindicar el pésimo inicio contra Mónaco que acabó en derrota.