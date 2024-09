Es el nuevo Carles Puyol: ni Pau Cubarsí ni Eric García; Hansi Flick reconoce al líder que ni juega

La Copa América será recordada para Uruguay como una de las más dolorosas y lamentables tras la eliminación frente a Colombia, pero también como la competición en la que Ronald Araújo se lesión frente a Brasil. El golpe no solo fue para el jugador, sino para los fanáticos y seguidores del zaguero que era indiscutible titular en el Barcelona y una de las caras del equipo culé. El proceso de recuperación ha sido largo desde entonces, sin una fecha específica de retorno, pero no la esperanza de que su rehabilitación siga por buen camino para que vuelva al trabajo de siempre.

Hansi Flick no ha tenido la fortuna de dirigido aún, pero el técnico alemán ya habló sobre lo que significa un jugador de la talla de Araújo, a pesar de que todavía no vuelve al terreno de juego. El ex coach del Bayern Múnich adelantó sobre el trabajo que viene realizando el charrúa para regresar cuanto antes, además destacó la influencia del sudamericano para con su equipo cuando este ingresa en el vestuario. Cabe precisar que Araújo es uno de los capitanes del Barça y su ausencia ha dejado un vacío evidente en la zaga defensiva.

Araújo es un ejemplo

Ronald Araújo es uno de los líderes del Barcelona, su versatilidad y su forma de comandar lo llevaron a uno de los mejores equipos de España y del mundo. Para Hansi Flick no solo es un gusto tenerlo en el plantel, sino que la dedicación que le está poniendo para que vuelva pronto ya dice mucho para el DT. “Lo está haciendo muy bien”, dijo el técnico.

Flick se decanta por el uruguayo

De alguna forma, Barcelona se las está ingeniando para seguir sumando de a tres en cada partido y así liderar LaLiga. Las lesiones son el pan de cada semana en Can Barça, pero para Flick, lo que hace Araújo es de digno reconocimiento. “Todavía no sabemos cuándo volverá. Cuando entra en el vestuario todo se vuelve oscuro, es enorme. Es fantástico tenerlo”, agregó.

Cubarsí y Martínez aguantan

Araújo no es el único que está fuera de la convocatoria, Andreas Christensen también es otro que fue golpeado duramente por las lesiones. El plan de contingencia de Flick ha sido consolidar una dupla que hasta la fecha ha tenido altas y bajas como lo son Pau Cubarsí e Íñigo Martínez, aunque las cosas han mejorado con el pasar de los partidos.