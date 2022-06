Bloqueo histórico en el Barça: Raphinha se harta y avisa a Lewandowski

La desagradable situación de bloqueo que está viviendo el Fútbol Club Barcelona pasa ya de incómoda a insostenible. El conjunto culé, pese a que recientemente en una Asamblea de socios se activaron una serie de ‘palancas’ para poder acudir al mercado de verano con ciertas garantías y disponer de dinero para acometer fichajes, sigue de lo más estancado y es incapaz de cerrar ni un solo fichaje que ilusione a su parroquia de cara a la próxima temporada.

Todo esto se escenifica recientemente en un caso particular en el que el Barça lleva trabajando desde hace tiempo y parece que para no obtener éxito ninguno. Es el caso de Raphinha. Según apuntan desde el portal web Goal el futbolista brasileño se ha cansado de esperar viendo el oscuro panorama económico del club culé y está muy cerca de dar portazo a Joan Laporta para firmar por el Arsenal de Mikel Arteta. Esto puede suponer un nuevo varapalo para los culés, que ven como se les están marchando delante de sus narices en las últimas semanas un jugador tras otro ante la imposibilidad de poder cerrar acuerdos.

Raphinha gustaba y mucho en el Camp Nou. A sus 25 años, es un atacante habilidoso que podía llegar para cubrir la más que probable salida de Ousmane Dembélé pero el Leeds United tampoco le iba a dejar salir así como así. Tiene contrato con el conjunto de la Premier League hasta el próximo 2024 por lo que los culés iban a tener que rascarse el bolsillo, algo que precisamente ahora no tienen nada fácil de hacer. En el Barça confiaban en poder jugar la baza de Deco, el ex futbolista azulgrana que ahora es el representante de Raphinha, pero los días siguen pasando y la situación no avanza por lo que el Arsenal ha ganado muchos enteros.

Así las cosas, se le siguen complicado mucho las cosas a Joan Laporta para darle a su entrenador Xavi Hernández una plantilla de garantías de cara a la temporada que viene, en la que el objetivo era el de volver a pelear por los títulos y tratar de olvidar temporadas como la que acaba de finalizar.