Bomba de un ex delantero del Madrid contra Cristiano Ronaldo: elogios a Messi, Agüero, y Benzema

El histórico delantero italiano, Antonio Cassano, reapareció para fulminar ni más ni menos que a Cristiano Ronaldo. A pesar de todos los récords y títulos que conquistó a lo largo de su carrera, para il Bambino el delantero de 39 años “no sabe jugar al fútbol”.

Fue durante una charla con el programa “Viva el fútbol”, conducido por los ex jugadores Nicola Ventola y Lele Adani. “Cristiano Ronaldo no sabe jugar al fútbol. Puede marcar 3.000 goles, me importa una mierda. Jugar al fútbol jugaron: Higuaín, Lewandowski, Benzema, Agüero, Ibra, Suárez…Ellos si saben jugar al fútbol en equipo pero Cristiano, ¿Su objetivo cuál es? gol, gol, gol”, comentó el ex delantero de la Roma y la Sampdoria.

Cassano con questa storia di Cristiano Ronaldo sta veramente diventando ridicolo. pic.twitter.com/qG39zabfSJ — 𝐅𝐥𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐏𝐚𝐞𝐬𝐢 𝐁𝐚𝐬𝐬𝐢 | 🩻 (@AlexSandroKan) September 13, 2024

En ese sentido, argumentó que su opinión es por una cuestión de juego y aclaró: “Durante los últimos tres o cuatro años en el Madrid CR7 fue delantero centro. Siempre ha sido extremo izquierdo. ¿Quieres ponerlo entre estos atacantes? Los que he mencionado tienen algo en común denominador…Higuaín, Agüero, Lewandowski, Benzema, Ibrahimovic y Luis Suárez, supieron jugar con su compañero”.

Para Cassano, hay un solo Dios

En febrero de 2022, Cassano viajó a Francia para asistir a un encuentro entre el PSG y Saint-Étienne. El partido terminó 3-1 gracias a una brillante actuación del argentino Lionel Messi.

Antonio Cassano se encontró con Messi y no pudo ocultar su fanatismo 👇pic.twitter.com/dw5qK1B9S2 — VarskySports (@VarskySports) February 28, 2022

En la zona de vestuario, el italiano fue a saludar a La Pulga, lo abrazó y luego le pidió una foto. “Oh, Dios existe”, le dijo. La Pulga, en tanto, contestó con una sonrisa.