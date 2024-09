Arde el United: Erik ten Hag le responde a Cristiano Ronaldo; el 'like' de una figura del Manchester

Cristiano Ronaldo criticó duramente al actual entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, por su manera de conducir al grupo. Las declaraciones fueron hechas a través de su nuevo canal de YouTube y en cuestión de segundos generaron revuelo en Old Trafford.

CR7 hizo una entrevista mano a mano con el histórico defensor de los Red Devils, Río Ferdinand, a quien le contó cómo eran los manejos del neerlandés: “Como entrenador del Manchester United no puedes decir que no vas a luchar por ganar la Premier o la Champions League. Hay que decir ‘tal vez no tengamos el potencial, pero lo vamos a intentar’. ¡Tienes que intentarlo!”.

🚨 Cristiano Ronaldo: “If Ten Hag listens to Ruud van Nistelrooy… maybe he can help”.



“He knows the club and the club should listen the guys who were there”.



“Rio, Roy Keane, Scholes, Gary Neville, Sir Alex Ferguson”.



“You cannot, you cannot rebuild a club without knowledge”. pic.twitter.com/qlSlwkLwwu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2024

La respuesta de Erik ten Hag

En la conferencia de prensa que brindó el DT del United, los periodistas lo consultaron sobre las declaraciones de Ronaldo y dijo: “Cristiano Ronaldo está en Arabia Saudita, muy lejos de Manchester”.

De esta forma, evitó entrar en polémicos con el futbolista luso, con quien tuvo una mala relación en los 6 meses que compartieron plantel en el United. De hecho, el portugués tuvo varios cruces con ten Hag por no incluirlo en la alineación titular. “Está bien, todo el mundo puede dar su opinión”, agregó el exDT del Ajax de Países Bajos.

🚨🔴 Ten Hag on Cristiano Ronaldo’s comments: “He said that Man United can’t win the Premier League. He said this, if you read the article very well”.



“Ronaldo is far away in Saudi, far away from Manchester. Everyone can have an opinion. It’s okay!”. pic.twitter.com/PITL1oZSHx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2024

El ‘like’ de Garnacho

En ese marco, el extremo argentino, Alejandro Garnacho, le dio ‘like’ a una publicación de Instagram del periodista Fabrizio Romano en donde detalla las críticas que le hizo CR7 a ten Hag.

Minutos más tarde, el joven de 19 años borró el ‘like’ a raíz de las repercusiones que tuvo su accionar en las redes sociales y cómo puede repercutir ese gesto en su relación con el entrenador.

Sin embargo, las redes captaron a tiempo el corazón de Garnacho a esa publicación.