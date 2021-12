Bombazo de Rangnick y Xavi: De Jong abre al Barça a los millones

Quien algo quiere, algo le cuesta. Básicamente es la premisa que se ha metido en la cabeza Xavi Hernández que, como Joan Laporta, se ha convencido de que necesitan fichar para mejorar la plantilla y que para hacerlo ha de desprenderse de jugadores con cartel y que, estrictamente no sean totalmente imprescindibles. En condiciones normales Frenkie de Jong lo sería, pero el neerlandés no ha encajado, va camino de completar su tercera temporada en el Barça sin brillo y ya no se le quiere esperar más en Barcelona; no con las urgencias actuales y con el United dispuesto a hacer alguna locura por él para llevarlo a la Premier League.

Cuenta hoy en el medio británico Express que el centrocampista de los Países Bajos incluso habría rechazado una propuesta del cuadro inglés para este tramo de enero en el que no se preveían grandes bombazos pero que ahora, poco a poco, con la FIFA apretando y algunos grandes clubs en apuros, puede traer sorpresas. De Jong parece que no será una de ellas… en invierno, porque el United y Ralf Rangnick creen que es la pieza organizativa que puede dar el impulso definitivo al juego de los diablos rojos.

Tengan en cuenta que ahora mismo Paul Pogba, jugador del equipo de Old Trafford, tiene pie y medio fuera de la entidad en verano, cuando acaba contrato, lo que equivale a una necesidad en el Teatro de los sueños de rellenar ese hueco creacional y creativo de la medular. Por otro lado, en el gigante inglés saben que De Jong está decepcionando en Barcelona y que el club catalán necesita dinero para ir al mercado estival con garantías; uniendo las dos cosas…

Por todo ello y a estas alturas, Xavi y Laporta ya no se oponen en firme a vender al internacional con la ‘Naranja Mecánica’ si con ello obtienen una suculenta suma de dinero que les de la clave para acercarse a los Ferran Torres, Dani Olmo e incluso, de forma utópica, a Erling Haaland. Lo que está claro para el Barça es que si no sacrifican a De Jong, los galácticos en la 22/23 serán imposibles, así que ya hay boceto de adiós. La pregunta que cabe hacerse en estos momentos es clara: ¿aceptará De Jong su nuevo destino?