Bombazo y shock para Florentino, Benzema paraliza su continuidad e imita a Cristiano Ronaldo

Una de las fuerzas motrices de uno de los mejores Real Madrid de la historia blanca ha sido Karim Benzema, que, como Luka Modric, es Balón de Oro y ha estado en las cinco Champions League conseguidas por esta generación, esa que sobrevivió a los éxitos de Cristiano Ronaldo, el mayor goleador de todos los tiempos del club. Acaba contrato el francés y como le sucediera a CR7 ya se piensa su continuidad.

Según hemos podido saber en Don Balón, el jugador, que lo tenía apalabrado con Florentino Pérez, ahora recula, porque está sintiendo poco cariño, su nivel ha bajado y no quiere verse en la tesitura de ceder el testigo de forma deshonrosa. Dicho de otra manera, el descontento actual de Karim, que se una a su proceso de renovación, va encaminado a la necesidad de un cambio y que este llegue sin su ocaso definitivo.

Siente que decae

No sabemos si responde a una necesidad de seguir siendo útil -el mejor en la actual plantilla a las órdenes de Carlo Ancelotti- lo que puede estar forzando al francés a dudar de su continuidad en el Real Madrid 23/24; seguramente sí, pero lo cierto es que a estas alturas el delantero prefiere darse un tiempo y luego responder al club: lo que estaba hecho, ahora se paraliza.

Como Zizou

Tal y como le sucedió a Zinedine Zidane, compatriota del galo e ídolo de este, además de confidente, Benzema prefiere irse del club de su vida en lo más alto, siendo recordado como una leyenda. Algo así le sucedió a Cristiano Ronaldo, que sintió como su etapa de blanco había acabado y forzó para fichar por la Juventus de Turín. Ese paso no lo ha dado Benzema, pero no podemos asegurar que no vaya a hacerlo al final de temporada.