Hasta Hazard se moja, el Madrid comprometido: era el recambio de Kroos y Ancelotti lo paraliza

Durante el tramo más complicado de la temporada, Dani Ceballos ha sido uno de los grandes sostenes del equipo, sin ir más lejos siendo crucial en la Copa del Rey, donde el Real Madrid se ha complicado mucho la vida al perder en semifinales ante el Barça en el Santiago Bernabéu (0-1) y donde, curiosamente, Ceballos no jugó ni un minuto. Y su situación desconcierta a la grada, hace dudar al futbolista y compromete al club.

Desconcierto

Este desconcierto del que hablamos lo tienen los aficionados; pero también el jugador, que recordemos que está pendiente de su renovación; el club, que quiere negociar su continuidad, y hasta algunos de los descartes de Ancelotti, como el mismo Eden Hazard, en guerra con un entrenador que no sale de su idea inamovible. Cabe recordar que Odriozola, Vallejo, Mariano y el belga apenas han jugado y no cuentan, como los canteranos.

Duda total

Para Ceballos es complicado entender la razón de su paso atrás, máxime cuando el nivel de los jugadores que están por delante de él, a excepción de Eduardo Camavinga y Fede Velverde, están haciendo una temporada extremadanamente discreta, como son Aurelián Tchouameni, a un nivel muy bajo; Toni Kroos, muy lejos de lo que fue; y Luka Modric, al que cada vez se le notan más los años.

Contrato

Se tiene la precepción en el vestuario de que el Madrid se equivocó al no fichar, pero también, y eso es grave, que no existe la meritocracia en el equipo, prueba de ello son los minutos íntegros que está disfrutando un Vinicius absolutamente fuera de lugar en muchos momentos de los partidos: protestón, perdiendo infinidad de balones y haciendo la guerra por su cuenta, máxime cuando Rodrygo Goes está a un nivel excelso. Todo ello para Ceballos, como sucede con Hazard, es lapidario, se resigna y dificultará su renovación que a buen seguro tiene una condición: si continua Ancelotti, él se irá.