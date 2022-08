Brutal rajada de un ex del Madrid contra Laporta: De Jong en el ajo

Hay jugadores que tras terminar su carrera deciden continuar ligados al fútbol a través de los medios de comunicación. Unos se asientan bien y contribuyen enormemente al entendimiento del juego por parte del espectador, pero sin embargo, a otros les absorbe el papel de personaje televisivo y acaban despotricando de los que hasta no hace mucho eran colegas de profesión, ya sea dentro o fuera del campo. Es el caso de Rafael Van der Vaart, que a través del canal holandés Ziggo Sport, ha cargado duramente contra el Barcelona y en especial contra Joan Laporta por las maneras en las que están gestionando el presente y futuro de Frenkie de Jong en el club.



"¿Cómo diablos se pueden comprar jugadores cuando no se tiene dinero? Me parece una vergüenza. Y Laporta, que no para de reírse por todas partes con su cabezón. Este hombre se cree el rey. Pero yo creo que es un poco...", empezó el ex jugador del Real Madrid, sobre la activación de las denominadas palancas económicas que han permitido al Barcelona realizar grandes inversiones en el mercado y faltando gravemente al respeto al presidente del Barcelona. Algo a lo que ya sobre De Jong añadió: “¿Frenkie gana demasiado? Primero firmas un contrato y luego lo cumples o te vas en buenos términos, pero no así. Esto es mafia y tienen que ser castigados”, concluyó de forma tajante el holandés.



La cosa no acabo ahí, y Van der Vaart siguió despachándose a gusto contra el equipo azulgrana: “El nombre del Barça ha quedado muy mal en el mapa. A partir de ahora lo juzgamos de otra manera y me parece una desgracia cuando juegas con ellos, afirmó. Algo que no es nuevo viniendo de este personaje, ya que durante la última Eurocopa no dudó en verter sus críticas ante el juego de la selección española también para la televisión de su país.



Unas palabras que seguro no han sentado nada bien en el seno del barcelonismo y que darán que hablar cuando Laporta tenga la oportunidad de expresarse sobre lo sucedido. Todo con un De Jong cuya imagen ya inevitablemente se está viendo dañada para desgracia propia.