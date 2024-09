Buenas noticias para Flick: lo esperó y respondió con creces; la competencia de Yamal se acerca

Barcelona ya cuenta las horas para que se reactive la LaLiga luego de que el parón finalice tras el torneo de la Nations League. Los que no están convocados a sus respectivas selecciones entrenan en Can Barça bajo las órdenes de Hansi Flick. Y quien fue el centro de atención desde hace días es Ansu Fati, quien no sabe lo que es jugar con el club culé desde hace un tiempo producto de su lesión. Sin embargo, todo va a cambiar dentro de poco luego de su respuesta positiva.

El delantero de 21 años casi sale por la puerta de atrás en el último mercado de verano, pero una lesión hizo que se prolongara su estancia en Barcelona. No obstante, para Hansi Flick sí contaba como un recurso a tomar en cuenta, es más, el técnico confirmó que tiene pensado considerarlo para que aporte al primer equipo. Ahora, la última noticia ilusiona no solo al técnico, sino también a la afición, luego de saberse que Fati cumplió con la mayor parte del entrenamiento.

Ansu Fati prepara su vuelta

Fueron semanas intensas de rehabilitación y trabajos físicos para llegar en óptimas condiciones tras una lesión. Ansu Fati había causado sensación hace días por una foto que el Fútbol Club Barcelona compartió de él entrenando sin complicación. Ahora, el propio equipo compartió un video en el que se observa al delantero aumentando la intensidad de las prácticas.

Today at training, Ansu Fati completed part of the workout with the group. 💪 pic.twitter.com/07yT7mRYE6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2024

Flick se ilusiona

La institución blaugrana confirmó que el atacante completó el entrenamiento, por ende, como indica el periodista Fabrizio Romano, está a poco de volver al primer equipo. Flick, por su lado, dio fe de que el aporte de Fati será importante para los intereses del equipo, así como del jugador. Por lo pronto, no está confirmando ante qué equipo debutará esta temporada.

El rol que ocuparía

Son 12 puntos en cuatro partidos oficiales en este inicio de Liga, una marca que habla por sí sola y que confirma que la influencia de Hansi Flick empieza a dar sus frutos. La vuelta de Ansu Fati es un hecho y la incógnita para resolver es su rol en el once, ya que Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski son titulares. La decisión final será del DT, aunque no se descarta que compita con el joven Yamal.