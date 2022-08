Busca cobijo en LaLiga: Carletto le ignoró y Florentino le infravaloró

La pretemporada en el Real Madrid contó con el joven delantero Juanmi Latasa, que alterna sus apariciones con el Real Madrid Castilla y que aspiraba a ganarse un sitio en la primera plantilla ante la baja de Mayoral y el futuro incierto de Mariano. Pues bien, según informa el periodista José Félix Díaz, se han terminado alejando posturas entre el club blanco y el canterano madridista, que busca ahora destino en algún club de Primera con el fin de no tener que volver a la 1º RFEF con el filial blanco. Un plan que tiene muy claro el atacante de 21 años que quiere dar un salto en su carrera futbolística.

En el primer tramo de verano, Latasa estuvo vinculado al Rayo Vallecano, pero la cesión al conjunto franjirrojo del colchonero, Sergio Camello, terminó de dilapidar esa opción. A ese interés se ha unido ahora el del Getafe de Quique Sánchez Flores, que estaría satisfecho con las cualidades del jugador y podría darle la anhelada oportunidad de jugar en LaLiga. Allí coincidiría con su ex compañero en el Real Madrid, Borja Mayoral, que fue finalmente traspasado a un conjunto azulón donde el año pasado ya jugó en calidad de cedido.

El Real Madrid se está mostrando impasible en cuanto a la operación salida se refiere. Latasa, ha visto cómo pese a ser uno más para Ancelotti en la pretemporada, el técnico italiano ha dejado de contar con él. Y no solo eso, sino que, de parte de Florentino no ha recibido ninguna mejora en su contrato, lo que hace pensar que el club no está, de momento, prendido al nivel que Latasa pueda aportar al equipo.

Ancelotti se encargó de dejar claro que no estaba interesado en añadir más competencia a la delantera, en la que cuenta con Hazard como falso nueve como recambio a Karim Benzema. Un francés que prefiere ser el que cargue con la mayor parte de responsabilidad en la delantera madridista, fórmula que le ha venido saliendo bien estos años y que quiere repetir con la entrega del Balón de Oro a la vuelta de la esquina.