Nuevo giro en el caso Nico Williams y Barcelona: Dani Olmo también se suma; una buena y otra mala

Si hay un equipo que ha estado en el ojo de todo el mercado de fichajes es el Barcelona. Y no porque haya fichado a alguien, al contrario, pasa el tiempo y el club blaugrana sigue sin acercarse considerablemente a los dos futbolistas que puso en su radar desde que empezó y acabó la Eurocopa: Dani Olmo y Nico Williams. Ambas joyas, uno del Athletic Bilbao y otro del Leipzig respectivamente, cautivaron a la dirección deportiva liderada por Deco. Sin embargo, todo parece haber dado un giro radical en la búsqueda de ambos astros.

Barcelona no solo demora el proceso, si no que prioriza a todo costa el aspecto económico que, como bien se sabe, no tiene abundancia. Por esa razón, negociar un contrato acorde a las condiciones actuales del equipo está por encima de todo, incluso de perder la oportunidad de fichar a Nico Williams. Y si bien no es una afirmación o un hecho, todo indicaría que los caminos, tanto de jugador como de club, estarían más lejos de lo predecible, puesto que las informaciones indican que el menor de los Williams se quedaría una temporada más en San Mamés.

Williams se aleja

No hay una razón en particular, pero el medio Relevo indica que la mira del cuadro catalán habría cambiado totalmente. No se descarta definitivamente el fichaje, pero la prioridad se inclina mucho más para Dani Olmo. Esto quiere decir que Nico Williams estaría una temporada más con Athletic Bilbao pese a los esfuerzos e intención del conjunto culé de adquirir sus servicios.

A cada día que pasa, la opción de Nico Williams se va alejando.



Desde el club ven con bastante más optimismo el fichaje de Dani Olmo, con la voluntad de venir y por menos de 60 millones.



Olmo se acerca

El mismo medio dejó en claro una cosa, que el caso Dani Olmo se perfila como una opción más válida, por el tema del monto a tratar, además por ser del gusto de la dirigencia. "En ningún momento, el Barça descarta definitivamente el fichaje de Nico Williams, pero rebajan la ilusión. El discurso ha ido cambiando durante estos últimos días y la opción de Dani Olmo gana enteros por la posibilidad de ficharle por menos de 60 M€ y la voluntad del futbolista de vestir de 'blaugrana’. No habrá movimientos a corto plazo", explicó Relevo.

Pretemporada en marcha

Hansi Flick ya está con el grupo en Estados Unidos para iniciar la gira llamada ‘Soccer Champions Tour’ con una serie de amistosos. El entrenador alemán llegó a su nuevo club y se encontró rápidamente con temas por solucionar, por ejemplo, la salida de Vitor Roque, que hasta la fecha, se desconoce su próximo paradero. Asimismo pasa con Nico Williams y Dani Olmo, solo que aún no hay un anuncio oficial para traer a las estrellas de España. No obstante, el equipo ya está listo para encarar tres juegos: Manchester City, Real Madrid y AC Milan.