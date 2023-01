Busquets da el visto bueno: 3 cracks listos y Kanté no es uno de ellos

Es más que probable, principalmente porque Xavi Hernández está encantado con él y así lo promueve en el seno del Barça, que Frenkie de Jong no sea la venta del próximo verano en el Barça, es más, a día de hoy jugadores como Ferran Torres o Raphinha tienen muchísimas más papeletas para ser vendidos que el mediocampista neerlandés, sin embargo, eso no significa que la medular culé no necesite un fichaje, porque el que sí se irá será el capitán, un Sergio Busquets que ya sabe por dónde pueden ir los tiros de su recambio.

Concretamente hablamos de tres posibilidades de mercado y que, en mayor o menor medida, interesan mucho a la entidad. Cada una de ellas posee su punto a favor y su contrapunto, pero lo que sí está claro es que, todo hace indicar, que uno de los que fue favorito para esa causa, N’Golo Kanté, no será el elegido, toda vez que parece que el Chelsea confía en poder retenerlo mediante la renovación de su contrato.

Jorginho

Precisamente el compañero del francés en la medular del Chelsea, a sus 31 años, es una de las apuestas que más interesan al Barça. Tiene experiencia, conoce la demarcación a la perfección, ha rendido a gran nivel durante muchísimos años en la élite tanto de la Premier League como de la Champions League. Unido a ello, saldría gratis en verano, ya que acaba contrato ¿En contra? Su edad lo hace una apuesta a corto plazo.

Neves

El favorito de Joan Laporta es el jugador representando por Jorge Mendes, pero precisamente esa primera elección, la del mandatario, choca con Xavi, al que el portugués no le entusiasma, mas aún cuando hablamos de sustituir a uno de los mejores pivotes de los últimos 20 años, como es el canterano y hoy capitán.

Gundogan

Quizá la opción que más gusta a la directiva y al entrenador. También veterano y de la misma forma que el italo-brasileño del equipo blue, curtido en mil batallas, no obstante el medio del City también es la opción más complicada. Por un lado porque el City no ve claro dejarlo marchar y la va a ofrecer al menos una extensión de una temporada, pero es que además, de salir del Etihad, el germano contará con otras poderosas ofertas que el Barça tendría que igualar.

Quien aterrice a can Barça tendrá la complicada misión de sustituir al último miembro del trío de oro que llevó al Barça (y España) a lo más alto: los mismos Busquets y Xavi y Andrés Iniesta. Sin Busi, la mejor etapa de siempre del Barcelona habrá acabado.