Busquets dirá adiós y Joan Laporta elige su remplazo: gratis en 2023

El FC Barcelona no pierde de vista el capítulo de incorporaciones a pesar de que Joan Laporta ya ha regalado a Xavi Hernández las llegadas de Franck Kessié, Andreas Christensen y Raphinha, el último en incorporarse a las filas blaugranas. No obstante, aparte de los ya conocidos Robert Lewandowski y Bernardo Silva, dos futbolistas que, salvo milagro, finalmente no aterrizarán en el Camp Nou este verano, el mandatario catalán ha apuntado en su agenda el nombre de una de las mayores promesas europeas con vistas a tomar el relevo de Sergio Busquets en 2023: Carney Chukwuemeka.

La joven perla de la cantera del Aston Villa -y actual futbolista del equipo dirigido por Steven Gerrard- se ha colado en la lista de objetivos del Barça, ya no tanto para este verano, sino para el próximo periodo de transferencias estival. El centrocampista nigeriano, con tan solo 18 años, ya ha logrado dejar unas prestaciones muy esperanzadoras para su futuro profesional y Laporta no quiere dejar pasar la oportunidad que se le presentará en 2023: a coste cero dado que acaba contrato y como sustituto de Busquets, quien podría estar ante su última campaña al mejor nivel.

Es más, el centrocampista de Sabadell también finaliza contrato el próximo curso y, por el momento, no ha habido ningún tipo de acercamiento entre las partes para extender esa vinculación, sinónimo de que, ya con 33 años, esta podría ser su última temporada como jugador del equipo, equipo en el que ha militado durante toda su carrera en la élite.

La parte negativa de todo es que, a pesar de que la posibilidad de incorporar a Chukwuemeka ilusiona mucho a Laporta, este sabe que sus geniales prestaciones en la última campaña provocarán una lluvia de ofertas este mismo verano. El Aston Villa, como es obvio, sabe que su expiración de contrato en 2023 apremia la urgencia por venderle cuanto antes para evitar que se marche gratis y eso podría dejar al Barça sin el sustituto perfecto para Busquets, aunque el mandatario aún tiene esperanzas de que el africano cumpla su contrato en Birmingham para, en 2023, llegar a LaLiga.