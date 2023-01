Dudas con Lucas y Odriozola ¿El remedio? La perla anti-Vinicius de 30M

Una de las grandes dudas que posee Carlo Ancelotti esta temporada con respecto a sus alineaciones y planteamientos tácticos surgen en la derecha, donde desde la zaga a la punta de ataque hay pocas certezas. Pero no se equivoquen, en ataque Fede Valverde, Rodrygo Goes y Marco Asensio solo generan dolores de cabeza por la elección, que suele ser convincente; es en defensa donde hay dudas por falta de rendimiento positivo: Carvajal no está teniendo una buena temporada pero su alternativa, con Lucas y Odriozola (puede que Nacho), no convence, de ahí que la perla anti-Vinicius tenga sentido.

Venimos contando en Don Balón que Iván Fresneda, lateral derecho del Real Valladolid, está en la agenda de varios grandes del viejo continente, como Juventus de Turín, Borussia Dortmund o Newcastle, pero tal y como informa Matteo Moreto, el Madrid, algo que presuponíamos hace días, puede ahora meterse en la carrera contra todos estos adversarios por el internacional con las categorías inferiores de la Selección Española.

La citada fuente alude al cara a cara satisfactorio entre Fresneda y el extremo izquierdo blanco del último encuentro de los merengues en LaLiga, en Zorrilla, donde el jovencísimo jugador madrileño de 18 años casi anuló a Vincius, considerado en estos momentos como uno de los tres jugadores más desequilibrantes del mundo en el uno contra uno. Si a eso unimos esas dudas de las que hablamos de Ancelotti con sus carrileros diestros, el interés merengue en la perla pucelana se cuenta solo.

Tanto Lucas Vázquez, que no es lateral, como Álvaro Odriozola, que jugó ante el Cacereño sus primeros minutos de la temporada, no son piezas de confianza para Carletto en esa demarcación y el producto nacional que supone Fresneda, el cual además es autóctono de la Comunidad de Madrid, puede ser la respuesta. Con Carvajal de titular, el fichaje del jugador del Real Valladolid tendría tiempo para ir aprendiendo del canterano del Real Madrid para, llegado el momento, hacer una transición natural y dada su juventud encajaría a la perfección en la transformación que pretende de su plantilla el club blanco. Eso sí, el precio no será barato, ya que Fresneda costaría, en principio, 30 millones. Con todo, la opción del jugador pucelano parece más que convincente en Concha Espina, por todos estos motivos.