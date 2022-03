Camavinga y Modric evidencian un problema, Ancelotti busca soluciones

Carlo Ancelotti es un entrenador de ideas fijas, con el entrenador italiano el lema que lleva por eslogan ‘si algo está bien, para qué tocarlo’, cobra más sentido que con ningún otro entrenador de la liga española, pero el problema el miércoles pasado en el partido ante el PSG es que algo no iba como tenía que ir para que las cosas funcionasen como siempre, Toni Kroos no estaba al 100% y eso se notó en el centro del campo.

Pero a Carlo Ancelotti no le gusta rotar y como él mismo anticipó en la rueda de prensa previa al encuentro ante los de Mauricio Pochettino:” Si Kroos está al 100% jugará, si está al 95% no”, el alemán salió de inicio junto a Modric y Valverde en el centro del campo, pero el internacional germano no estaba en plenas condiciones físicas y se notó en la presión, salida de balón y a la hora de regresar en las contras del PSG.

Pero ese no fue el principal problema del técnico italiano durante los primeros 60 minutos del partido, el Real Madrid lleva arrastrando desde hace muchos años atrás un serio contratiempo en el centro del campo que en el partido ante los parisinos volvió a salir a la luz: Casemiro no tiene recambio.

Casemiro no pudo jugar el encuentro por sanción y su baja en el once se hizo notar otra vez. En su lugar entró Fede Valverde, que como siempre, cumplió a las mil maravillas en su función de mediocentro defensivo, el charrúa rinde bien le pongas donde le pongas, pero Ancelotti era consciente de que no es su posición habitual y ante el temor de una posible falta de acierto en las acciones del uruguayo, el técnico, como siempre que falta el brasileño en el centro del campo, encargó a otro jugador que estuviese atento a las coberturas y ayudase en defensa al ’Pajarito’. El hombre encargado de esta función no fue otro que Luca Modric.

Durante los primeros 60 minutos casi no se mencionó al croata en el campo contrario, su misión principal era no dejar huecos en el campo y ayudar a Valverde para evitar las rápidas contras del PSG y entonces llegó el cambio y con él se evidenció el problema.

Ancelotti sacaba del terreno de juego Kroos e introducía a Camavinga y con ellos cambió por completo el partido. Salía el alemán, que no estaba al 100 % e ingresaba el francés para ocupar la posición de Casemiro en el esquema del Real Madrid, Valverde pasaba a ocupar la posición del germano y la verdadera revolución vino con la liberación de Luca Modric.

El técnico italiano encargó a Valverde realizar esas ayudas y coberturas a Camavinga y liberar a Luca Modric de toda función defensiva para que se implicase al 100% en el ataque, y el cambio no tardó en producirse los efectos deseados por ‘Carletto’, tan solo 4 minutos después llegaba el primer gol de Benzema tras el error de Donnaruma, en el minuto 76 Modric regala una sensacional asistencia al francés para que anotara el segundo, yen el 78 Karim anotaba el Hat-Trick.

Gran acierto del técnico italiano pero que evidencia el gran problema del Real Madrid con Casemiro, cuando falta no existen un hombre en el equipo que cumpla a la perfección con el rol del brasileño y por eso Modric o Kroos tienen que ayudar en la tarea defensiva cuando él no está. Florentino Pérez necesita acudir al mercado para cerrar esa brecha abierta en el equipo blanco. Tchouaméni parece el mejor colocado.