Camavinga y otros jóvenes alarman a Florentino por Ancelotti: peligro

El Real Madrid afronta el segundo tramo del curso con muchos motivos de optimismo sobre la mesa, pero, de cara al futuro, Florentino Pérez tiene muchas dudas. Es cierto que el presidente planea cerrar el fichaje de Kylian Mbappé el próximo verano, algo que supondría un choque de autoestima extraordinario para los próximos años, pero aun así este tiene varios motivos para dudar del éxito del conjunto blanco tras la presente campaña... y todo por culpa de Carlo Ancelotti.

El entrenador italiano apenas está contando con los jugadores más jóvenes que tiene a su disposición en la plantilla, los cuales requieren un mayor grado de protagonismo para completar su formación y ser el sostén de la casa blanca durante muchos tiempo, especialmente cuando la actual columna vertebral del equipo (Modric, Kroos o Benzema) se eche a un lado.

Solamente Vinícius Júnior está contando con la confianza de ‘Carletto’ esta temporada y, aunque el equipo no lo está acusando actualmente, en los próximos años esta idea de Ancelotti podría ser fatal para los intereses merengues. Futbolistas como Eduardo Camavinga, Fede Valverde o Rodrygo Goes apenas están teniendo regularidad en el esquema del italiano, algo que a su vez podría derivar en otro problema para Florentino: son varios los clubs europeos que ya han puesto sus ojos en estos jugadores para intentar cerrar su fichaje el próximo verano. Por ende, si la situación de estos futbolistas no mejora, estos equipos podrían resultar una vía de escape más que atractiva para los joveés mencionados, algo que supondría un gran problema en el proyecto del Real Madrid.

Además del francés, el uruguayo y el brasileño, hay otros jugadores cuyo caso es aún más preocupante: Antonio Blanco, Jesús Vallejo o Miguel Gutiérrez no entran en los planes del trasalpino y sus salidas de Chamartín el próximo verano parecen inevitables, algo que obligará a Florentino a buscar más soluciones en el mercado y, en consecuencia, a invertir un mayor número de millones.

Por si fuera poco, presidente y técnico también tendrán que lidiar con los regresos de Brahim Díaz y Takefusa Kubo, dos futbolistas que se encuentran cedidos en el AC Milan y el Mallorca, respectivamente, y que también están dejando dudas sobre su valía para el proyecto blanco.